Nvidia делает большие ставки на GTC 2025.

На конференции GTC 2025 компания NVIDIA анонсировала роботизированную платформу Newton, разработанную совместно с Google DeepMind и Disney. В рамках презентации генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуан продемонстрировал робота по имени Blue, который вышел на сцену и взаимодействовал с ним. Устройство двигалось естественно, издавая звуки, напоминающие дроидов из франшизы «Звёздные войны».

Blue использует новую базовую модель NVIDIA GR00T N1, предназначенную для робототехники. Технические параметры робота, включая степень автономности его управления искусственным интеллектом, не раскрыты. Как отметили наблюдатели, демонстрация взаимодействия Хуана с Blue выглядела «слишком идеальной», что вызывает вопросы о реальных возможностях технологии.

Ранее на GTC 2024 NVIDIA показывала аналогичных роботов Orange и Green, созданных в коллаборации с Disney в рамках проекта BDX. Их дизайн схож с Blue, но функционал также не был подробно описан.





Платформа Newton, по заявлению NVIDIA, призвана объединить достижения в области ИИ и робототехники. Детали сотрудничества с Google DeepMind и Disney, а также коммерческие перспективы проекта пока остаются неизвестными.