Вечером 26 февраля в своем доме в Санта-Фе были обнаружены тела 95-летнего актера Джина Хэкмена, двукратного обладателя премии «Оскар», и его 63-летней супруги, пианистки Бетси Аракавы. Об этом сообщили представители местного шерифа. По предварительной информации, следов насильственной смерти не обнаружено, однако точная причина гибели пары пока не установлена.

Джин Хэкмен, чья карьера в киноиндустрии охватила более пяти десятилетий, стал известен благодаря своим ролям в таких фильмах, как «Французский связной», «Непрощенный», «Враг государства» и «Миссисипи в огне». За роль детектива Джимми «Попай» Дойла в «Французском связном» (1971) он получил свою первую премию «Оскар» как лучший актер. Вторую награду он заслужил за роль в вестерне Клинта Иствуда «Непрощенный» (1992), где сыграл жестокого, но справедливого шерифа Литтла Билла Даггетта.

Помимо «Оскара», Хэкмен был удостоен множества других наград, включая премии BAFTA, «Золотой глобус» и награды Каннского кинофестиваля. Его работы в кино и театре оставили неизгладимый след в истории мирового кинематографа.

Бетси Аракава, супруга актера, была известна как талантливая пианистка и композитор. Пара поженилась в 1991 году и с тех пор проживала в своем поместье в Санта-Фе, ведя уединенный образ жизни.

Шериф округа Санта-Фе Адан Мендоса подтвердил, что тела Хэкмена и Аракавы были обнаружены во время планового визита сотрудников правоохранительных органов. Также на месте был найден погибший пес пары. Полиция пока воздерживается от комментариев относительно обстоятельств смерти, ожидая результатов экспертизы.

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Джин Хэкмен, родившийся 30 января 1930 года в Сан-Бернардино, Калифорния, начал свою карьеру в театре, а затем перешел в кино. Его уникальный стиль игры, сочетающий в себе харизму и глубину, сделал его одним из самых востребованных актеров своего времени. После ухода из кино в 2004 году Хэкмен посвятил себя писательской деятельности, выпустив несколько романов.

На данный момент представители семьи актера не дали официальных комментариев. Поклонники и коллеги по всему миру выражают соболезнования в связи с утратой одной из самых ярких звезд Голливуда.