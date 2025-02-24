AYANEO поделилось тизером карманой консоли Pocket MICRO Classic.

AYANEO

Китайский бренд AYANEO готовит к выпуску новую портативную игровую консоль Pocket MICRO Classic с ретро-дизайном. О планах компании сообщил CEO компании «Gongke Technology» в своём микроблоге Weibo 21 февраля.

По предварительным данным, устройство сохранит горизонтальный формат и квадратную форму, как у базовой модели Pocket MICRO, но получит цветовые решения, отсылающие к классическим игровым системам прошлого. Точные характеристики новинки не раскрываются, однако ожидается, что консоль будет работать на Android, как её предшественник.

Напомним, оригинальная Pocket MICRO оснащена процессором MediaTek Helio G99, 3,5-дюймовым экраном с разрешением 960×640 пикселей и аккумулятором ёмкостью 2600 мАч. Стартовая цена версии с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти в Китае составила 1299 юаней (около 12 500 рублей).

Как отмечают энтузиасты, Pocket MICRO Classic ориентирована на поклонников ретро-гейминга, ценящих компактность и ностальгический дизайн. Официальная дата выхода и стоимость устройства пока не объявлены.