Компания Audio-Technica выпустила наушники ATH-CKS50TW2 нового поколения. Модель имеет класс защиты IP55 и устойчива к воздействию воды и пыли.

Компания Audio-Technica объявила о выпуске новых беспроводных наушников ATH-CKS50TW2 с гибридной системой активного шумоподавления, обеспечивающей до 25 часов автономного воспроизведения. Наушники имеют гибридную силиконовую конструкцию, которая обеспечивает надежную посадку и минимизирует утечку звука.

Audio-Technica

Новинка имеет класс защиты IP55 и устойчивы к воздействию воды и пыли, что делает их пригодными для использования в различных условиях. Наушники оснащены 9-миллиметровыми динамиками высокой четкости, которые обеспечивают чистый звук и глубокие басы.

Audio-Technica

Наушники также оснащены передовой гибридной технологией шумоподавления, которая эффективно блокирует внешние шумы. Для пользователей, которым необходимо сохранять ситуационную осведомленность, в ATH-CKS50TW2 предусмотрены режимы «слышимость» и «разговор». Кроме того, двойные микрофоны MEMS с технологией формирования луча обеспечивают четкое качество связи даже в шумных условиях.

Audio-Technica

Модель ATH-CKS50TW2 совместима с приложением A-T Connect, которое обеспечивает такие функции, как потоковая передача с низкой задержкой, настраиваемые параметры эквалайзера, отслеживание устройства и расслабляющие режимы звукового ландшафта. Среди других функций - многоточечное сопряжение, беспроводная зарядка по стандарту Qi и настраиваемые кнопки управления. Они также поддерживают голосовые помощники, такие как Siri и Google Assistant.

Наушники стоят $149 и доступны в двух цветовых вариантах: черном и бежевом.