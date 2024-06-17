Согласно сообщению Bloomberg, компания Apple планирует значительно уменьшить толщину iPhone 17 и других устройств, включая MacBook Pro и Apple Watch.

Daniel Romero / Unsplash

По слухам, компания Apple собирается значительно уменьшить габариты айфонов 17 модели и других устройств, включая MacBook Pro и Apple Watch. Этот шаг вызван успехом нового iPad Pro, который был представлен в мае и получил тонкий дизайн при сохранении того же времени автономной работы, что и у старших моделей.

реклама

По словам Марка Гурмана из Bloomberg, Apple сосредоточится на создании "значительно более тонкого" айфона к 2025 году, который станет частью более широкой программы по уменьшению толщины MacBook Pro и Apple Watch. Целью компании является создание таких устройств, которые станут самыми тонкими и легкими в своих категориях во всей индустрии.

По словам источника Гурмана, Apple намерена достичь этой цели без ущерба для производительности и функциональности, подобно тому, как это было сделано с iPad Pro. Отчет совпадает с предыдущим прогнозом аналитика Минг-Чи Куо, который предсказал, что Apple намерена применить технологию более тонкой материнской платы в high-end версиях iPhone 17.

Точные изменения дизайна и спецификации предстоящих устройств еще не раскрыты. Анонс новых устройств ожидается в 2025 году.