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Kefir32
Доходы Apple от продажи iPhone упали на 10% в первом квартале 2024
Согласно отчету Apple, продажи упали на 4%, а прибыль снизилась, причем ожидается, что слабые продажи iPhone продолжатся. Похоже, у высшего руководства компании закончились идеи по поддержанию динамики развития.

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@kandinsky21_bot

На протяжении многих лет iPhone был историей успеха. Но теперь продажи iPhone снижаются.

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Уже несколько месяцев от Apple поступают плохие новости - и вот теперь продажи основного продукта тоже падают. Как объявила Apple в четверг, доходы компании от продажи iPhone в период с января по март были на 10% меньше, чем в том же квартале прошлого года.

При этом на долю iPhone приходится более половины консолидированных продаж Apple. В результате общий объем продаж упал на добрых 4% до 90,7 миллиарда долларов; прибыль также снизилась на 2%  до 23,6 миллиарда долларов. Продажи Apple снижаются уже пять из шести последних кварталов.

В Китае Apple уступает долю рынка компании Huawei

Снижение продаж iPhone связано в первую очередь с сокращением бизнеса в Китае. Поднебесная - второй по величине рынок в мире по продажам смартфонов, и за последнее время Apple продала там значительно меньше iPhone (-8%). Это объясняется, в частности, тем, что у Apple появилась новая конкуренция: китайский производитель мобильных телефонов Huawei с прошлого года снова выпускает дорогие смартфоны и уже заметно оспаривает у Apple долю рынка. По данным компании Counterpoint Research, доля Apple на рынке смартфонов в Китае за первые 3 месяца этого года упала на 4%.

Геополитическая напряженность между Вашингтоном и Пекином также играет на руку этому развитию событий. Например, с конца прошлого года китайским правительственным чиновникам запрещено пользоваться смартфонами iPhone. Если разногласия между двумя крупными державами усилятся, технологические компании обеих стран будут все больше ощущать на себе их влияние.

Однако, генеральный директор Apple Тим Кук в четверг во время общения с инвесторами не выразил особого беспокойства по поводу развития событий в Поднебесной. "Я не знаю, как именно будет проходить каждый квартал и каждая неделя, но в долгосрочной перспективе я очень позитивно смотрю на Китай".
Еще одним фактором снижения продаж iPhone является то, что покупатели теперь дольше ждут обновления до новой модели. Технологии, встроенные в смартфоны, настолько совершенны, что различия между iPhone 13-го, 14-го и 15-го поколений незначительны - для многих покупателей слишком незначительны, чтобы тратить на них сумму, эквивалентную 1 600 долларов или больше. Кроме того, Apple предлагает обновления программного обеспечения для старых устройств дольше, чем другие производители: обычно в течение семи лет. Это также делает переход на более новое устройство менее актуальным.

@kandinsky21_bot

Снижение продаж iPhone в последнем квартале Apple хотя бы частично компенсировала за счет укрепления сегмента услуг (+14 %). Более 1 миллиарда клиентов оплачивают музыку, телевидение, видеоигры, фитнес и другие услуги Apple. Теперь компания зарабатывает на этом подразделении столько же, сколько на продаже компьютеров Mac, iPad и аксессуаров вместе взятых.

Apple все еще не освоила искусственный интеллект

Но проблемы, связанные не только с iPhone, также оказывают влияние на бизнес. Если говорить о новой ключевой технологии генеративного искусственного интеллекта, то складывается впечатление, что Apple не догоняет конкурентов. В частности, Google и Microsoft уже несколько месяцев постоянно выпускают на рынок новые продукты с искусственным интеллектом, а Samsung выпустила новый телефон с искусственным интеллектом. Стратегия же Apple остается неясной даже спустя 18 месяцев после запуска Chat-GPT.

По сообщениям СМИ, Apple, очевидно, планирует лицензировать языковые модели Google. Также сообщается, что компания рассматривает возможность сотрудничества с ИИ-стартапами, такими как Open AI. Это удивительно, поскольку Apple традиционно предпочитает собственные программные решения, а операционная система Android от Google является крупнейшим конкурентом iOS от Apple. Как сообщила недавно газета Financial Times, сейчас компания массово нанимает специалистов по искусственному интеллекту у конкурентов. Возникает подозрение, что Apple просто пропустила тренд на ИИ и теперь хочет поскорее опереться на достижения сторонних разработчиков.

В телефонном разговоре с инвесторами генеральный директор Кук не раскрыл никаких подробностей о собственной стратегии в области ИИ. Несмотря на несколько вопросов, Кук лишь упомянул об анонсах продуктов, которые запланированы на ближайшую неделю и на внутреннюю конференцию разработчиков в начале июня. "Как генеративный ИИ, так и ИИ в целом открывают большие возможности для всех наших продуктов, - сказал Кук. Apple занимает хорошие позиции, а сам он настроен "чрезвычайно оптимистично".

Но инвесторы пока не уверены в этом. С начала года акции Apple потеряли в цене около 7%, в то время как акции других технологических компаний значительно выросли. Широкий технологический индекс Nasdaq также вырос на 6% с января. Microsoft обогнала Apple как самая дорогая компания на фондовом рынке и продолжает наращивать свое преимущество.

Apple отстает на фондовом рынке

Многие проблемы могут быть решены, если в ближайшие месяцы Apple удастся вывести на рынок по-настоящему революционный iPhone благодаря искусственному интеллекту. Ожидания от анонсированных новинок растут. "Последние три iPhone не были по-настоящему захватывающими, - сказал Хэл Эддинс из Capital Investment Companies изданию Wall Street Journal. Но iPhone 16 с новыми функциями искусственного интеллекта, "надеюсь, выстрелит".

#apple #iphone
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