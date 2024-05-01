Предстоящее обновление мобильной операционной системы Apple iOS 18 станет революционным шагом в интеграции искусственного интеллекта в смартфоны iPhone 16. Ключевой особенностью станет то, что все функции ИИ будут реализованы непосредственно на устройстве, обеспечивая пользователям максимальную безопасность и конфиденциальность.

Предстоящее обновление мобильной операционной системы Apple iOS 18 обещает стать серьезным шагом вперед в интеграции искусственного интеллекта в современные смартфоны. Ключевой особенностью станет то, что все функции ИИ будут реализованы непосредственно на устройстве, обеспечивая пользователям максимальную безопасность и конфиденциальность.

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Согласно информации от Bloomberg, Apple разрабатывает собственные модели языковых нейронных сетей, которые лягут в основу генеративных возможностей ИИ в iOS 18. Хотя эти технологии, возможно, не превзойдут возможности конкурентов, подход Apple к их внедрению может оказаться революционным.

Главным преимуществом будет то, что вся обработка данных будет выполняться на самом смартфоне, без необходимости передавать какую-либо конфиденциальную информацию через интернет. Это не только повышает безопасность, но и обеспечивает более быстрое реагирование пользователя на функции искусственного интеллекта.

Такая стратегия прекрасно вписывается в общую философию Apple, которая всегда уделяла первостепенное внимание защите данных своих клиентов. Дополнительным подтверждением этого станет использование в iPhone 16 нового чипа A18 Pro с увеличенным размером кристалла, специально оптимизированного для задач искусственного интеллекта.

Таким образом, Apple стремится предложить пользователям iPhone 16 передовые возможности ИИ в сочетании с максимальной конфиденциальностью. Ставка на обработку данных непосредственно на устройстве позволит компании сохранить лидерство в вопросах безопасности, что так ценят владельцы "яблочных" гаджетов.