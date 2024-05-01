Восемь газет требуют от OpenAI и Microsoft компенсации за контент, который обе компании якобы использовали, не спросив разрешения.

Изображение: Rolf van Root / Unsplash

Несколько американских газет, включая Chicago Tribune и Denver Post, подали в суд на OpenAI и Microsoft за незаконное использование «миллионов статей» с целью обучения и улучшения искусственного интеллекта, используемого в ChatGpt и Copilot.

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Также среди истцов - New York Daily News, Orlando Sentinel, Sun Sentinel of Florida, San Jose Mercury News, Orange County Register и St. Paul Pioneer Press. Все эти газеты принадлежат инвестиционному фонду Alden Global Capital.

Восемь газет требуют от OpenAI и Microsoft компенсации за контент, который обе компании якобы использовали, не спросив разрешения.

"Мы потратили миллиарды долларов на сбор информации и публикацию материалов в наших газетах. И мы не можем позволить OpenAI и Microsoft осуществить план больших технологий по краже нашей работы для построения своего бизнеса за наш счет", - сказал управляющий редактор Фрэнк Пинете, курирующий газеты Alden Group.

Напомним, что в конце прошлого года газета New York Times подала в суд на OpenAI и ее главного инвестора, компанию Microsoft, за нарушение авторских прав. Популярная американская газета утверждает, что обе технологические компании использовали множество статей для обучения своего ИИ, на котором основаны ChatGpt и Copilot, и для того, чтобы предложить пользователям альтернативный источник информации. По сути, они начали конкурировать с газетой, у которой неправомерно собирали информацию.

Иск New York Times подтолкнул OpenAI к поиску сделок с основными источниками информации. На данный момент компания, возглавляемая Сэмом Альтманом, заключила соглашение с Associated Press, El País и Le Monde, чтобы обучить ChatGpt работе с их статьями.

Также недавно Financial Times решила лицензировать свой контент для OpenAI. А с помощью компании из Сан-Франциско будут разрабатываться новые инструменты, оснащенные искусственным интеллектом.

Таким образом, пользователи ChatGpt будут видеть резюме, цитаты и ссылки из FT в ответах чатбота на темы, освещаемые газетой. Любой контент, созданный с использованием информации из FT, будет сопровождаться указанием авторства при публикации.

OpenAI также будет заниматься разработкой новых инструментов, оснащенных искусственным интеллектом, для британской газеты.

Кроме того, в прошлом месяце Financial Times запустила внутреннюю поисковую систему - пока еще на стадии тестирования - на основе генеративного ИИ от Anthropic.

Новый сервис называется «Ask FT» и позволяет подписчикам извлекать информацию из статей, хранящихся в архиве газеты. Исследование в данном случае облегчается возможностью задавать вопросы с помощью естественного языка.