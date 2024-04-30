Financial Times заключила партнерское соглашение с создателем ChatGPT компанией OpenAI, в рамках которого журналистские материалы новостного издания будут интегрированы в чат-бот.

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Современные технологии пользуются спросом и не испытывают недостатков в финансировании. Сенсацией пары последних лет стал искусственный интеллект, версии которого от разных разработчиков поступили в открытый доступ. Одно из лидирующих положений в этой сфере занимает chatGPT.

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На данный момент разрабатывается новая версия данного ИИ. Согласно новому заявлению от разработчиков, обучение этой версии будет проходить по текстам авторитетнейшего издания Фейненшел Таймс. По этому поводу заключен официальный договор между сторонами. Теперь ИИ получает полный доступ к архивным материалам издания.

Что ожидают стороны от подобного сотрудничества? Очевидно, что ИИ улучшит свою речь, еще более приблизившись к манере человеческого общения. Издание же, получит возможность распространять свою точку зрения на историю и текущие события, через чат. Не для кого не секрет, что данный ИИ используется множеством людей во всем мир, как некая альтернатива Google.

Также за доступ к своим материалам FT будет получать роялти от разработчиков OpenAI. Стоит отметить, что подобное соглашение разработчики заключают уже в пятый раз. Ранее подобные договоренности были достигнуты с топовыми немецкими, испанскими, французскими и немецкими изданиями. Финансовая составляющая данного сотрудничества тщательно скрывается всеми сторонами.



