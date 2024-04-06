Аcer представит игровые мониторы Nitro ED343CUR V3 и ED320QR H на индийском рынке: ожидаемые характеристики и преимущества.

Индийский раздел технологических новостей сообщает о предстоящем обновлении геймингого ноутбука Acer Predator Helios 16 для индийского рынка. Ноутбук будет оснащен процессором 14-го поколения Intel Core i9-14900HX и графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 4080.

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Кроме того, компания Acer готовит к выпуску новые гейминговые мониторы Nitro серии, ED343CUR V3 и ED320QR H, которые будут доступны на платформе Flipkart с 7 апреля 2024 года. Микросайт Flipkart разгласил высокопроизводительные особенности этих мониторов, но стоимость еще неизвестна.

Общие характеристики мониторов Nitro ED343CUR V3 и ED320QR H включают разрешение до 3440 x 1440 пикселей, размеры до 34 дюймов, гамму цветов до 90% и поддержку 16,7 миллионов цветов. Они обеспечивают плавную игру с частотой обновления до 180 Гц и временем отклика 1 мс, а криволинейная конструкция предназначена для создания иммерсивного опыта. Мониторы также предлагают угол наклона от -5 до 15 градусов, поддержку VESA, а также угол обзора 178 градусов.

Обе модели оснащены технологией AMD FreeSync для исключения искажений экрана и предлагают разнообразные способы подключения, включая 2 порта DisplayPort 1.4 и 2 порта HDMI 2.0, а также встроенные стереодинамики и разъемы для аудиовыхода. Более подробной информации об этих мониторах, включая цену, можно узнать 7 апреля, так что следите за обновлениями.