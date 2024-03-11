В недавнем интервью подкасту No Priors главный технический директор AMD Марк Папермастер (Mark Papermaster) рассказал о том, что компания наконец-то готовится инвестировать в исследования и разработку технологий искусственного интеллекта AI для своих устройств, связанных с видеоиграми. По словам Папермастера, 2024 год станет решающим для графических и центральных процессоров AMD, поскольку они будут внедрять технологии искусственного интеллекта в свое оборудование и программное обеспечение.

Папермастер поделился, что AMD неустанно работает над обеспечением совместимости своего оборудования и программного обеспечения с исследованиями и разработками в области искусственного интеллекта. Внутренняя команда компании сосредоточилась на интеграции технологии искусственного интеллекта во все свои продукты, включая облака, EDGE, ПК, встраиваемые устройства и игровые устройства. AMD планирует использовать ИИ для повышения разрешения в своих игровых устройствах, а полное внедрение этой технологии намечено на 2024 год.

Хотя Папермастер не раскрыл конкретную технологию ИИ, которую будет использовать AMD, он намекнул, что FidelityFX и Super Resolution (FSR) могут быть включены в следующее поколение GPU, RDNA 4. В отличие от DLSS от Nvidia и Xe Super Sampling (XeSS) от Intel, FSR в настоящее время не полагается на помощь ИИ. Однако выход AMD на рынок технологий, связанных с искусственным интеллектом, для игровых устройств - это значительный шаг для компании, который ставит ее в условия конкуренции с такими лидерами отрасли, как Nvidia и Intel.

Nvidia была в авангарде технологий ИИ в игровом оборудовании благодаря своей технологии DLSS, которая позволила компании достичь рыночной стоимости, превышающей 2 триллиона долларов США. По мере того как все больше крупных технологических компаний инвестируют в технологии, связанные с ИИ, для своего оборудования, конкуренция на рынке усиливается.

Поскольку AMD поздно выходит на рынок технологий ИИ, еще предстоит выяснить, сможет ли компания успешно конкурировать и занять свое место среди конкурентов. Потребители могут ожидать появления новых возможностей в будущем, поскольку AMD присоединяется к гонке за внедрение технологий ИИ в свои игровые устройства.