Впервые на международной авиационной выставке в Сингапуре, проходившей с 20 по 25 февраля, Китай представил свой "доморощеный" атакующий вертолет Z-10ME.

Впервые на международной авиационной выставке в Сингапуре, проходившей с 20 по 25 февраля, Китай представил свой "доморощеный" атакующий вертолет Z-10ME. Этот вертолет среднего класса уже применяется в учениях и состоит на вооружении ВВС Народной Революционной Армии Китая на разных рубежах страны.

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Z-10ME предназначен для экспорта и стал первым китайским вертолетом, представленным на этой выставке за пределами материкового Китая. Вместе с этим, авиашоу также представило первый китайский коммерческий пассажирский самолет C919, который будет конкурировать с самолетами Boeing и Airbus на мировом рынке гражданской авиации.

На авиашоу Z-10ME будет конкурировать с американским вертолетом AH-64E Apache. Этот экспортный вариант китайского атакующего вертолета уже находится на вооружении Народной Революционной Армии Китая и обладает рядом преимуществ, таких как больший диапазон (примерно 1120 км) и более высокая скорость и маневренность по сравнению с европейским вертолетом Eurocopter Tiger.

Согласно китайским СМИ, Z-10ME обладает более высокой надежностью и легкостью обслуживания, что делает его конкурентоспособным на мировом рынке атакующих вертолетов. В качестве дополнительного преимущества, некоторые из Z-10s, размещенные на границе с Индией, используют двигатель, сконструированный в сотрудничестве с французской компанией Safran Helicopter Engines.

Значительным преимуществом Z-10ME является наличие миллиметрового волнового радара на мачте, расположенном над основными винтами. Этот радар предназначен для целеуказания и наведения на долгое расстояние противотанковых ракет и других авиационных боеприпасов.

Хотя Китай всё еще уступает США, Великобритании, Франции и России в освоении технологий успешных авиационных двигателей, страна продолжает прогрессировать в этой области. Китай уже обладает разнообразным набором операционных авиационных двигателей, таких как WS-10 и WS-12 для истребителей и WZ-16 турбовальный двигатель для вертолетов.