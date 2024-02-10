Несколько недель назад на выставке CES 2024 компания LG продемонстрировала работающий смарт-телевизор с прозрачным OLED-дисплеем, который компания планирует продать публике позже в 2024 году. Теперь появилась неподтвержденная информация о том, что Lenovo планирует показать один из своих ноутбуков ThinkBook с прозрачным дисплеем

Рендеры этого предполагаемого ноутбука были опубликованы Windows Report из анонимного источника. Судя по этим изображениям, ноутбук также, похоже, имеет какую-то прозрачную крышку для клавиатуры. Когда прозрачный дисплей оказывается поверх клавиатуры, на рендерах видно, что кнопки на ней подсвечиваются.

В отчете утверждается, что ноутбук будет работать под управлением Windows 11. Кроме того, ничего не говорится об аппаратных характеристиках, в том числе о материале дисплея ноутбука. Также ничего не говорится о возможной дате выхода или цене. Не забывайте, что Lenovo еще не подтвердила этот продукт, поэтому воспринимайте эту утечку с долей вероятности.

Более чем возможно, что Lenovo показывает этот ноутбук ThinkBook с прозрачным дисплеем в качестве "концепта", который не будет выпущен, по крайней мере, в его нынешнем виде. На выставке Mobile World Congress в 2023 году Lenovo показала концепт нового ноутбука с откидным дисплеем. Однако этот продукт еще не стал потребительским.

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В январе 2024 года Lenovo продемонстрировала мышь и клавиатуру для ПК, которые могут питаться от ручной заводки. Недавно компания также продемонстрировала концепт смартфона с гибким и складным дисплеем, который можно обернуть вокруг запястья.





За последние несколько месяцев Lenovo анонсировала несколько новых продуктов, которые несколько отличаются друг от друга. Среди них - готовящийся к выпуску ноутбук на базе Windows 11 с дисплеем, который можно отсоединить и использовать в качестве планшета на базе Android. Компания также выпустила портативную консоль Legion Go на базе Windows с отсоединяемыми беспроводными контроллерами.