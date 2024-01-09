Используя солнечную энергию и ручной привод, Lenovo Mechanical Energy Harvesting Keyboard and Mouse Kit дебютирует на CES 2024

Lenovo

Сегодня на выставке CES 2024 компания Lenovo продемонстрировала концептуальный комплект клавиатуры и мыши Mechanical Energy Harvesting, работающий на солнечной энергии и ручном приводе, заявив, что его "никогда не нужно подключать к сети для подзарядки", однако в данный момент комплект не планируется выпускать в продажу.

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Новейшее дополнение к набору клавиатуры и мыши Lenovo Mechanical Energy Harvesting Keyboard and Mouse Kit показали на выставке CES 2024. Как стало известно, концептуальная клавиатура из этого набора оснащена тонкой солнечной панелью и кнопкой-рукояткой, которую пользователи могут вращать в течение пяти минут, чтобы получить 30-минутное время автономной работы.

Мышь из этого набора также оснащена встроенным ручным кривошипом, который позволяет пользователям крутить кривошип в течение одной минуты, чтобы получить 30 минут автономной работы.

Lenovo

Lenovo утверждает, что клавиатура и мышь из комплекта поддерживают Bluetooth и двухрежимную связь 2.4G, и что с помощью Bluetooth можно добиться более длительного времени автономной работы, но никакой дополнительной информации о параметрах клавиатуры и мыши официально не опубликовано.

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Комплект из клавиатуры и мыши Mechanical Energy Harvesting представляет собой значительный шаг вперед в области экологичных технологий. Используя возобновляемые источники энергии, Lenovo помогает снизить зависимость от традиционных источников питания и минимизировать воздействие на окружающую среду. Этот инновационный набор является подтверждением стремления Lenovo расширять границы технологий и способствовать позитивным изменениям в отрасли.