Согласно презентации, технология использует соединительные, разделительные и светонаправляющие элементы для перенаправления падающего света на скрытые датчики, и не требует отверстий или установки камер и датчиков в видимой области

На выставке CES 2024 компания ZEISS представила технологию Holocam, которая превращает любой стеклянный экран в камеру. Согласно презентации, технология использует соединительные, разделительные и светонаправляющие элементы для перенаправления падающего света на скрытые датчики, и не требует отверстий или установки камер и датчиков в видимой области.

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Согласно отчету, данная технология будет использоваться в автомобильном секторе - с помощью голографии - для повышения удобства управления автомобилем. Например, автомобилям, использующим эту технологию, не нужно будет устанавливать различные радары или датчики снаружи автомобиля, а также не нужно будет устанавливать систему контроля усталости внутри автомобиля.

Кроме того, если эту голографическую камеру разместить в центре экрана, что позволит пользователям участвовать в видеоконференциях друг с другом для зрительного контакта; эта технология также может быть использована для определения спектрального состава полученных данных, чтобы помочь людям получить глубокое понимание загрязнения воздуха и ультрафиолетового излучения, а также других загрязнений окружающей среды.

Отдел информационных технологий узнал от Zeiss, что ожидается, что эта технология также привнесет в стеклянные двери такие функции, как распознавание лиц или жестов.

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Однако поскольку эта технология делает камеру совершенно "невидимой" в стекле, могут возникнуть споры о личной конфиденциальности: например, окно в съемном жилье в будущем может превратиться в "камеру наблюдения", что неизбежно вызовет беспокойство.