Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Немного запоздалая статья, но, возможно, кому-то будет интересно. Предупреждаю, что изложенная ниже информация, в большей степени ориентирована на гиков.

реклама

Ежегодная конференция для разработчиков Microsoft Build, которая назначена на 19 и 20 мая, уже не за горами. В этом году все изменилось. Последствия от вспышки коронавируса перевели событие в полностью цифровую среду, где в течение двух дней будут проходить прямые трансляции.

Обычно Microsoft использует Build для обсуждения продуктов и услуг, предназначенных для разработчиков, но в этом году все ждут, что все пройдет иначе, чем в прошлом. При этом ожидается, что меньше внимания будет уделено программному обеспечению Windows или Office, а также другим продуктам Microsoft, которыми вы пользуетесь каждый день, но больше – искусственному интеллекту.

реклама

Вот что мы ожидаем от Build 2020.

Только онлайн и бесплатно для разработчиков

реклама

Build всегда был таким мероприятием, где разработчики и журналисты могли общаться с сотрудниками Microsoft и узнавать о последних предложениях компании. Обычно разработчики платили огромную плату за регистрацию, чтобы посетить различные доклады, посвященные новейшим программным продуктам Microsoft.

реклама

В этом году все изменилось. Microsoft впервые сделала Build онлайн-мероприятием, за которым разработчики могут следить совершенно бесплатно. Тем временем журналисты и СМИ могут наблюдать за докладами и обсуждать их в Teams, службе виртуальной связи Microsoft.

Теперь Microsoft называет Build «48-часовым цифровым опытом». Это подчеркивает тот факт, что любой разработчик может зарегистрироваться и наблюдать за мероприятие бесплатно. Оно начнется 19 мая с выступления генерального директора Microsoft Сатьи Наделлы. Точного времени начала выступления пока нет. Согласно веб-странице, на которой размещена информация о Build 2020, он расскажет о том, как «разработчики играют центральную роль в переосмыслении мира, в котором мы живем».

реклама

Такой цифровой формат полностью соответствует планам Microsoft на будущее. Компания отменила все свои внутренние и внешние события вплоть до июля 2021 года в пользу онлайн формата. Раньше Microsoft уже делала похожее – она уже проводила онлайн-мероприятие, предназначенное только для СМИ, где представила свои недавно переименованные пользовательские подписки Microsoft 365, которые позволяют получить доступ к Word, Excel, PowerPoint и другим приложениям Office.

Больше разработчиков и меньше потребителей





В последнее время Build был больше сосредоточен на таких интересах разработчиков, как платформа облачных вычислений Microsoft Azure. Ожидается, что в этом году это будет особенно актуально, с оглядкой на измененный формат.

На Build 2019 Microsoft напрямую не обсуждала Windows 10. Вместо этого компания сосредоточилась на небольших изменениях, таких как переход Edge на Chromium. Также она изменила стиль презентации своих основных докладов, уделяя больше внимания реальным объявлениям.

На веб-сайте Build 2020 можно ознакомиться с основными темами под такими названиями, как «Каждый разработчик приветствуется», «Azure для каждого разработчика», «Инструменты сборки для нового способа работать и учиться» и «Будущее технологий». Для нас, обычных людей, это должно означать, что больший акцент делается на Azure, облачных вычислениях, искусственном интеллекте и машинном обучении.

Также стоит ожидать информации и об Android, так как Microsoft планирует выпустить телефон с двумя экранами на базе Android – Surface Duo.

Видимо изменится и формат мероприятия. Ходят слухи, что Microsoft может использовать социальные сети, чтобы отвечать на вопросы по поводу основных докладов. Также Microsoft просит своих докладчиков, чтобы они предварительно сняли свои доклады дома, которые разработчики смогут посмотреть позже. Мероприятие, скорее всего, будет представлять собой смесь предварительно записанного и живого контента.

Перечень докладов теперь в прямом эфире, а Windows уходит на второй план





Потребительские продукты Microsoft теперь уходят на второй план, а основной акцент мероприятия Build смещается в сторону основной аудитории разработчиков программного обеспечения. Это означает, что о будущих версиях Windows или новых продуктах линейки Surface мы услышим немногое. Вместо этого основное внимание будет уделено разработке приложений для этих продуктов.

Более полное ознакомление со списком всех докладов, доступных в Build, показывает, что примерно 60 докладов посвящены усилиям разработчиков в Windows 10. Среди них можно найти доклады о Windows Terminal и Subsystem для Linux и PowerToys. Опять же, эти аспекты касаются разработки Windows 10, а не таких более привычных вещей, как меню «Пуск» или «Центр уведомлений», которыми интересуются большинство людей.

Что касается потребителей, то на мероприятии время будет уделено и программе Windows Insider. Эта команда, которая занимается предварительными версиями Windows, подтвердила, что на Build она проведет собственные виртуальные мероприятия, поэтому вы вполне можете услышать о некоторых вещах о Windows. Есть даже интересный доклад под названием «Объединение и развитие платформы приложений Windows», который может касаться разработки унифицированных приложений для Windows 10.

Грядущие выпуски смартфона с двумя экранами Surface Duo и двухэкранного ПК Surface Neo обещают, что для Microsoft 2020 год может стать очень успешным. Также компания работает над Windows 10X, новой версией Windows 10 для ПК с двумя экранами.

Однако разработки над устройствами с двумя экранами были отложены, чтобы Microsoft смогла сосредоточить свои силы в работе над оптимизацией программного обеспечения, работающего с жестами, на устройствах с одним экраном. Тем не менее, в настоящее время не предвидится никаких докладов о Windows 10X.

После смены Панос Паная – руководителя Surface, который теперь возглавляет новую группу устройств Windows+, ожидается, что осенью обычная Windows 10 получит некоторые визуальные обновления. Но на мероприятии Build Windows вряд ли будет в центре внимания, поэтому обсуждение этого можно и не ожидать, не смотря даже скорое Майское обновление этой операционной системы.

Об этом всем можно будет узнать только осенью, так-как обычно о собственном оборудовании и Windows Microsoft говорит только в этот период. До тех пор можно не надеяться, что в этом году на мероприятии Build мы услышим напыщенные речи о Surface и Windows.