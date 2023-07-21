Именно так утверждают учёные, опубликовавшие новую модель для расчётов.

Вопросы, связанные с возникновением и развитием нашей Вселенной продолжают тревожить не только умы исследователей, но и простых людей: с одной стороны, мы уверились в том, что раскрыли уже достаточно большое количество тайн о том или ином космическом объекте, с другой же, много загадок ещё остаются нерешёнными, причём иногда новые вопросы возникают уже в, казалось бы, изученных «темах»: как информирует общественность ресурс TechSpot, не так давно обнародованное исследование учёных ставит под сомнение общепринятые данные касательно возраста Вселенной.

реклама

Источник изображения: Pixabay

Так, работа, опубликованная в широко известном в научных кругах издании Monthly Notices of the Royal Astronomical Society и основанная на данных, полученных благодаря работе космического телескопа Джеймса Уэбба, ставит под сомнение верность текущей модели, применяемой для определения возраста тех или иных космических объектов, в том числе непосредственно самой Вселенной.

По мнению исследователей, одной из основных проблем существующей космологической модели Лямбда-CDM является невозможность объяснения существования так называемых «невозможных» галактик, обнаруженных телескопом Джеймса Уэбба, которые, согласно расчётам, должны быть старше самой Вселенной.

Как предполагают исследователи космического пространства, Вселенная, по всей вероятности, в два раза старше, чем нам рассказывали до этого: в настоящий момент принято считать, что её возраст составляет около 13,797 млрд лет, однако новая гибридная модель увеличивает этот показатель до 26.7 млрд лет, что даёт дополнительное время для возникновения древних галактик, которого, исходя из текущих расчётов, «слегка» не хватает.

Впрочем, новая модель ещё не снискала признания в научных кругах, и доподлинно не известно, произойдёт ли это в обозримом будущем, поэтому рядовым наблюдателям остаётся лишь следить за данным процессом.