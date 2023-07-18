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AMD выпустит Radeon RX 7900 GRE с 16 Гбайт памяти и ценником около $790, но купить её будет непросто
Количество рынков, на которых будет представлена новинка, официально будет ограничено лишь одним.

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Похоже, в скором времени AMD намерена представить на суд широкой компьютерной общественности не только игровые видеокарты Radeon RX 7800 и RX 7700, которые уже были замечены в одном из бенчмарков, но и эксклюзивный геймерский видеоадаптер Radeon RX 7900 GRE, сообщают ресурсы Wccftech и VideoCardz.

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Источник изображения: TechPowerUp

Согласно имеющейся информации, графический адаптер Radeon RX 7900 GRE (Golden Rabbit Edition) будет представлять собой специальную модель, в названии которой зашифрован символ текущего года по китайской версии, а именно золотой кролик — немудрено, что новинка официально поступит в продажу только в Китае, в то время как геймерам из других стран необходимо будет искать «обходные пути», чтобы заполучить желанную новинку.

Что касается технических характеристик Radeon RX 7900 GRE, то модель будет основана на урезанной версии графического процессора Navi 31 с количеством вычислительных блоков, которое доподлинно не известно, однако некоторые рамки всё же есть — число CU варьируется в пределах от 80 до 84 единиц, что подразумевает наличие 5120-5376 потоковых процессоров.

Кроме того, новинке приписывается наличие 16 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 при 256-битной шине, а её стоимость не превысит отметки в 5699 юаней (790 долларов США).

Источник изображения: VideoCardz

Стоит отметить, что чуть ранее Radeon RX 7900 GRE уже мелькала в базах данных одного из ресурсов в паре с представителем Zen 5.

Источник изображения: Wccftech

nullЕсли данные окажутся верны, то новинка расположится чуть ниже Radeon RX 7900 XT, заняв пока что пустующую нишу в модельном ряду Radeon RX 7000.

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#amd #radeon rx 7900 gre
Источник: wccftech.com
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