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В первых тестах от инсайдера Radeon RX 7800 обогнала GeForce RTX 4070 и RX 6800 XT
Уровень производительности новинки весьма неплох.

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На фоне скорого выхода новых игровых видеокарт AMD серии Radeon RX 7000 разного рода «утечек» касательно технических характеристики и возможностей предстоящих новинок становится всё больше: так, несколько часов назад в сети появилась информация, иллюстрирующая уровень быстродействия Radeon RX 7700 в бенчмарке Time Spy от 3DMark, а сейчас, благодаря всё тому же инсайдеру под ником All The Watts!! стало известно о свершениях Radeon RX 7800 в этом же тестовом пакете.

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Источник изображения: Wccftech

Исходя из опубликованного скриншота, геймерская видеокарта AMD Radeon RX 7800 завоевала 18957 очков, что позволило ей взять верх над своей оппоненткой из стана NVIDIA в лице GeForce RTX 4070 (+5-7 %). Ощутимо опередила предстоящая новинка и свою предшественницу, Radeon RX 6800 XT, обойдя модель прошлого поколения на 8-10 %.

Источник изображения: Twitter, All The Watts!!

Что касается технических характеристик, то, исходя из ряда «утечек», игровая модель «красной команды» может быть основана на чипе Navi 32 и получить в своё распоряжение 60 вычислительных блоков, 3840 потоковых процессоров, а также 16 Гбайт памяти GDDR6 при шине в 256 бит.

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Если информация инсайдера верна, то в конце августа AMD может представить именно модели без суффикса «XT» в названии, хотя подтверждения данного предположения пока нет.

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#amd #radeon rx 7800
Источник: twitter.com
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