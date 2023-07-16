Преимущество NVIDIA над AMD и Intel колоссально.

Пока европейские специалисты с завидной регулярностью публикуют отчёты, посвящённые объёмам продаж «железа» в крупном немецком онлайн-магазине Mindfactory, вести с азиатских «полей» появляются не так часто: порадовать широкую компьютерную общественность решил «сетевой детектив» под ником harukaze5719, обнародовавший труды исследователей Danawa, иллюстрирующие достижения NVIDIA, AMD и Intel на южнокорейском розничном рынке графических адаптеров.

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Источник изображения: NVIDIA

Согласно представленному графику, NVIDIA безраздельно властвовала в Южной Корее в первой половине текущего года — на её долю пришлось 94 % общих продаж, в то время как AMD и Intel осталось довольствоваться 5 и 1 % от «общего пирога» соответственно.

Источник изображения: Twitter, harukaze5719, YouTube, Danawa

Наиболее популярными на корейском рынке игровых видеокарт среди моделей NVIDIA оказались представительницы серии GeForce RTX 30 с показателем в 62.73 %, в то время как на долю GeForce RTX 40 пришлось лишь 22.12 %.

При этом самой желанной для геймера из Южной Кореи стала GeForce RTX 3060 (28.66 %), чуть менее интересна оказалась RTX 3060 Ti (25.13 %), а замыкает тройку лидеров RTX 4070 Ti (12.43 %).

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Народная любовь продуктов серии GeForce RTX 30 вполне объяснима: на фоне завышенной (по мнению пользователей) стоимости RTX 40 при не слишком впечатляющем приросте уровня производительности, представительницы семейства Ampere весьма потеряли в цене.