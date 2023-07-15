У компании в арсенале уже имеется несколько продуктов.

«Закручивание гаек» китайским технологическим компаниям со стороны Вашингтона заставляет Пекин реагировать соответствующим образом: так, несколько дней назад глава Китая Си Цзиньпин призвал ускорить развитие наукоёмких отраслей, а сегодня стало известно, что одна из китайских компаний намерена ощутимо осложнить жизнь NVIDIA как минимум на своём домашнем рынке.

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Как сообщает ресурс Wccftech со ссылкой на материал JonPeddie, китайская компания Denglin собирается явить на суд широкой компьютерной общественности графические чипы собственной разработки на базе технологии GPU+, которая будет поддерживать не только OpenCL, но и позарится на вотчину NVIDIA, а именно программно-аппаратную платформу CUDA.

Источник изображений: Wccftech

Сообщается, что в ассортименте Denglin уже имеется четыре GPU, сфера применения которых достаточно широка — от компьютерных игр до задач, связанных с искусственным интеллектом.

Наиболее «продвинутыми» чипами в линейке продуктов китайской компании являются GPU Goldwasser UL32, характеризующийся производительностью в 8 Тфлопс (FP16) при уровне энергопотребления всего в 10 Вт, и Goldwasser UL64, вычислительные возможности которого в FP16-операциях достигают показателя в 16 Тфлопс при значении энергопотребления в 15 Вт. Готовые устройства смогут поставляться с видеобуфером объёмом в 4, 8 или 16 Гбайт.

Источник изображения: JonPeddie

По словам разработчика чипов, его продукты появятся уже в текущем году, будут отличаться весьма неплохими показателями цена/производительность и смогут отлично себя проявить в ИИ-системах.

Goldwasser-UL(MXM). Источник изображения: JonPeddie, Denglin

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Компания уже получила денежные «вливания» от инвестиционного фонда CIIF при поддержке Министерства финансов и Государственного управления киберпространства Китая, что намекает на серьёзность намерений, что немудрено, учитывая всё нарастающее давление со стороны Вашингтона с целью замедлить технологический рост Пекина.