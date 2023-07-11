Напряжённость между Китаем и США возрастает.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Глава Китая Си Цзиньпин в рамках надзорной поездки в одну из крупнейших промышленных провинций страны снова затронул тему реформирования и технологической самостоятельности государства, так как Соединённые Штаты уменьшают квоты доступа Китая к передовым технологиям, информирует общественность ресурс Reuters.

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Источник изображения: Pixabay

Как сообщает государственное информационное агентство Синьхуа со ссылкой на заявление Си Цзиньпина, Китаю следует ускорить развитие ключевых технологий и базовых продуктов.

Американское правительство пытается ограничить развитие Китая, вводя ограничения на поставки чипов искусственного интеллекта китайским компаниям и препятствуя приобретению полупроводниковой продукции, производимой в различных точках мира на американском оборудовании.

США также рассматривают возможность солидного уменьшения своих инвестиций в компании Китая, связанные с искусственным интеллектом, квантовыми вычислениями и полупроводниками.

Чтобы противостоять США и сохранить промышленную безопасность Китая, продолжая развивать свой технологический сектор, Си Цзиньпин в который раз обращается к китайским компаниям с призывом прикладывать все силы и умения для достижения новых научных прорывов и независимости от конкурентов.

Стоит напомнить, что несколько дней назад в целях защиты своих национальных интересов Китай нежданно-негаданно заявил о введении экспортного контроля над двумя редкоземельными металлами (галлием и германием), широко используемыми в полупроводниковой и автомобильной промышленности, а чуть позже стало известно, что в будущем могут последовать и другие ограничительные меры.

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При этом министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США намерены конкурировать с Китаем исключительно честными и справедливыми методами, чтобы выгоду смогли извлекать обе стороны.