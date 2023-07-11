Глава Китая Си Цзиньпин в рамках надзорной поездки в одну из крупнейших промышленных провинций страны снова затронул тему реформирования и технологической самостоятельности государства, так как Соединённые Штаты уменьшают квоты доступа Китая к передовым технологиям, информирует общественность ресурс Reuters.
реклама
Источник изображения: Pixabay
Как сообщает государственное информационное агентство Синьхуа со ссылкой на заявление Си Цзиньпина, Китаю следует ускорить развитие ключевых технологий и базовых продуктов.
Американское правительство пытается ограничить развитие Китая, вводя ограничения на поставки чипов искусственного интеллекта китайским компаниям и препятствуя приобретению полупроводниковой продукции, производимой в различных точках мира на американском оборудовании.
США также рассматривают возможность солидного уменьшения своих инвестиций в компании Китая, связанные с искусственным интеллектом, квантовыми вычислениями и полупроводниками.
Чтобы противостоять США и сохранить промышленную безопасность Китая, продолжая развивать свой технологический сектор, Си Цзиньпин в который раз обращается к китайским компаниям с призывом прикладывать все силы и умения для достижения новых научных прорывов и независимости от конкурентов.
Стоит напомнить, что несколько дней назад в целях защиты своих национальных интересов Китай нежданно-негаданно заявил о введении экспортного контроля над двумя редкоземельными металлами (галлием и германием), широко используемыми в полупроводниковой и автомобильной промышленности, а чуть позже стало известно, что в будущем могут последовать и другие ограничительные меры.
При этом министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США намерены конкурировать с Китаем исключительно честными и справедливыми методами, чтобы выгоду смогли извлекать обе стороны.