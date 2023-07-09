В преддверии скорого выхода новой вариации игрового видеоадаптера NVIDIA в лице GeForce RTX 4060 Ti с 16 Гбайт «на борту» производители готовятся явить на суд широкой компьютерной общественности свои свежие модели: как сообщает ресурс Tom's Hardware, компания MSI намерена расширить ассортимент своей продукции очередной новинкой.
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По информации источника, игровая видеокарта MSI GeForce RTX 4060 Ti GAMING X SLIM 16 Гбайт будет отличаться элегантным серебристо-белым кожухом с RGB-подсветкой логотипа и сравнительно компактной системой охлаждения с тремя вентиляторами, занимающей всего 2 слота.
Интересен тот факт, что, исходя из данных источника, новинку снабдят 16-контактным разъёмом дополнительного питания, что несколько удивляет, учитывая не слишком высокий уровень энергопотребления RTX 4060 Ti в 165 Вт — вполне возможно, что запасы устаревших разъёмов у MSI просто иссякли.
Впрочем, волноваться о возможных проблемах с оплавлением коннектора, похоже, не стоит — скорее всего, производитель снабдит свою модель обновлённой версией 16-контактного разъёма, а именно 12V-2x6.
Стоит напомнить, что пару дней назад ASUS представила обновлённую модель GeForce RTX 3060 Ti серии Atlas Shark с суффиксом «V2», также оснащённую 12+4-контактным коннектором, однако, в отличие от продукта MSI, видеоадаптер получил печально известный 12VHPWR.
В остальном же новинка, оснащённая 16 Гбайт видеопамяти, будет схожа со своими 8-гигабайтными «соплеменницами»: тот же GPU AD106-350 c 4352 CUDA-ядрами, те же чипы памяти GDDR6 с эффективной частотой 18 ГГц и скромная 128-битная шина. При этом суффикс «X» явно указывает, что модель сможет похвастаться заводским разгоном.
Источник изображений: Tom's Hardware, Twitter, hongxing2020, MSI
Доплата же за дополнительные 8 Гбайт будет существенной — рекомендованная стоимость RTX 4060 Ti составляет $499 (+$100), в то время как за разогнанную модель, вероятно, попросят ещё больше.
Чуть ранее стало известно, что ряд производителей не горит желанием продвигать GeForce RTX 4060 Ti 16 Гбайт, что немудрено, учитывая, что геймеры не слишком жалуют и модификацию с 8 Гбайт.