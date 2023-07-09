А также стильный дизайн и сравнительно компактную СО.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

В преддверии скорого выхода новой вариации игрового видеоадаптера NVIDIA в лице GeForce RTX 4060 Ti с 16 Гбайт «на борту» производители готовятся явить на суд широкой компьютерной общественности свои свежие модели: как сообщает ресурс Tom's Hardware, компания MSI намерена расширить ассортимент своей продукции очередной новинкой.

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По информации источника, игровая видеокарта MSI GeForce RTX 4060 Ti GAMING X SLIM 16 Гбайт будет отличаться элегантным серебристо-белым кожухом с RGB-подсветкой логотипа и сравнительно компактной системой охлаждения с тремя вентиляторами, занимающей всего 2 слота.

Интересен тот факт, что, исходя из данных источника, новинку снабдят 16-контактным разъёмом дополнительного питания, что несколько удивляет, учитывая не слишком высокий уровень энергопотребления RTX 4060 Ti в 165 Вт — вполне возможно, что запасы устаревших разъёмов у MSI просто иссякли.

Впрочем, волноваться о возможных проблемах с оплавлением коннектора, похоже, не стоит — скорее всего, производитель снабдит свою модель обновлённой версией 16-контактного разъёма, а именно 12V-2x6.

Стоит напомнить, что пару дней назад ASUS представила обновлённую модель GeForce RTX 3060 Ti серии Atlas Shark с суффиксом «V2», также оснащённую 12+4-контактным коннектором, однако, в отличие от продукта MSI, видеоадаптер получил печально известный 12VHPWR.

В остальном же новинка, оснащённая 16 Гбайт видеопамяти, будет схожа со своими 8-гигабайтными «соплеменницами»: тот же GPU AD106-350 c 4352 CUDA-ядрами, те же чипы памяти GDDR6 с эффективной частотой 18 ГГц и скромная 128-битная шина. При этом суффикс «X» явно указывает, что модель сможет похвастаться заводским разгоном.

Источник изображений: Tom's Hardware, Twitter, hongxing2020, MSI

Доплата же за дополнительные 8 Гбайт будет существенной — рекомендованная стоимость RTX 4060 Ti составляет $499 (+$100), в то время как за разогнанную модель, вероятно, попросят ещё больше.

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Чуть ранее стало известно, что ряд производителей не горит желанием продвигать GeForce RTX 4060 Ti 16 Гбайт, что немудрено, учитывая, что геймеры не слишком жалуют и модификацию с 8 Гбайт.