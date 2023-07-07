Геймеры и производители видеокарт едины, как никогда.

Похоже, не только геймеры мало заинтересованы в новых моделях семейства Ada Lovelace от NVIDIA: как сообщает ресурс VideoCardz со ссылкой на редактора сайта Hardwareluxx Андреаса Шиллинга (Andreas Schilling), партнёры «зелёной команды» крайне скептически относятся к затее выпускать RTX 4060 Ti с 16 Гбайт «на борту».

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ZOTAC GAMING GeForce RTX 4060 Ti 16GB Twin Edge

Источник изображения: ZOTAC

По словам специалиста, после беседы с рядом представителей компаний, напрашивается вывод, что лишь очень немногие партнёры NVIDIA заинтересованы в продвижении GeForce RTX 4060 Ti 16 Гбайт в широкие массы. По мнению энтузиаста, цель у новинки только одна — успокоить «горячие головы», считающие, что видеобуфера объёмом 8 Гбайт для современной видеокарты «маловато будет».

Действительно, многие геймеры задаются вопросом, стоит ли платить дополнительные $100 за прибавку в 8 Гбайт видеопамяти, в то время как остальные характеристики модификации GeForce RTX 4060 Ti остаются неизменными: всё те же 4352 CUDA-ядра, скромная шина в 128 бит и наличие всего лишь восьми линий PCIe 4.0 — не слишком заманчиво, учитывая предложения конкурирующего лагеря в лице AMD.

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Несомненно, основным «камнем преткновения» является стоимость, однако специалисты NVIDIA, похоже, пока что не видят в сравнительно высоких ценниках никакой проблемы. Впрочем, масштабы «катастрофы» пока не ясны — новинка дебютирует лишь 18 июля, и её успех, судя по всему, будет зависеть от желания партнёров «зелёной команды» и ритейлеров оперативно снижать цены.