Новый раунд борьбы за умы и кошельки потенциальных покупателей.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

До дебюта новой линейки настольных процессоров Intel Core 14-го поколения, известных под кодовым именем Raptor Lake-S Refresh, остались считаные месяцы, поэтому немудрено, что в распоряжении разного рода энтузиастов появляется всё больше информации, проливающей свет на возможности и технические характеристики предстоящих новинок: в очередной раз порадовать компьютерную общественность вознамерился инсайдер Moore's Law Is Dead, чуть ранее публиковавший ряд данных, приоткрывающих завесу тайны над уровнем производительности Core i9-14900K, а сейчас поделившийся свежей информацией касательно ещё одной модели «синей команды», сообщает ресурс PCGamesN.

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Источник изображения: Intel

Согласно данным источника, настольный процессор Intel Core i7-14700K прибавит в количестве ядер по сравнению с Core i7-13700K: если предшественник имел в своём распоряжении в общей сложности 16 ядер (по 8 производительных и эффективных), что выливалось в поддержку 24 потоков, то новинка сможет похвастаться 20 ядрами (8 «большими» и 12 «маленькими»)/28 потоками, что вкупе с повышенными частотными характеристиками позволит ему обгонять своего соперника из стана AMD в лице Ryzen 9 7900X на 15-20 % в многопоточных задачах.

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Если текущая политика ценообразования Intel сохранится и с выходом процессоров Core 14-го поколения, то Core i7-14700K с ценником в ~$450 может стать достаточно грозным оппонентом для конкурирующих моделей от AMD. Впрочем, всецело доверять представленной информации пока не стоит, ведь она относится к категории слухов.