Кроме того, буква «i», судя по всему, используется в десктопном сегменте в последний раз.

На фоне сравнительно скорого появления настольных процессоров Intel Core 14-го поколения пред взором широкой компьютерной общественности разного рода специалисты и энтузиасты продолжают потчевать публику новыми порциями информации: так, инсайдер YouTube-канала Moore's Law Is Dead опубликовал достаточно занятное видео, в котором раскрыл некоторые возможности предстоящих новинок.

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Источник изображения: Wccftech

Согласно информации энтузиаста, топовый десктопный процессор Intel Core следующего поколения в лице Core i9-14900K сможет достичь частотного потолка в 6.2 ГГц в турборежиме, а вот вершины свыше данного предела флагманской модели вряд ли покорятся — естественно, речь идёт о показателях «из коробки», в то время как оверклокеры попытаются выжать из CPU «все соки».

Что касается уровня производительности, то о сколь-нибудь заметном росте IPC речи не идёт, однако за счёт более высоких тактовых частот Core i9-14900K, принадлежащий к семейству Raptor Lake-S Refresh, будет быстрее своего предшественника на 4-8 % в однопоточных задачах и на 8-15 % — в многопоточных.

Источник изображения: YouTube, Moore's Law Is Dead

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Обмолвился инсайдер и о возможных планах Intel касательно изменения схемы именования предстоящих новинок — по мнению энтузиаста, хорошо знакомая многим пользователям буква «i» в названии десктопных процессоров Core будет использована компанией в последний раз для представителей семейства Raptor Lake-S Refresh, в то время как будущие настольные CPU этой «привилегии» лишатся.