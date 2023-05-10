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Новые модели ASUS GeForce RTX 4090 серии TUF OG получили старую систему охлаждения от RTX 3090 Ti
Данный подход может понизить себестоимость моделей.
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Заинтриговав новостью о скором выходе новых представительниц серии GeForce RTX 40 и посулив приз за разгадку их именования, компания ASUS сдержала своё обещание, явив на суд широкой компьютерной общественности парочку новинок, дизайн которых, впрочем, перекликается с конструкцией их предшественниц, сообщает ресурс VideoCardz.

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По данным источника, ASUS выпускает две новые модели GeForce RTX 4090, принадлежащие к серии TUF OG и внешне весьма похожие на видеокарты прошлого поколения в лице GeForce RTX 3090 Ti TUF — «зоркий глаз» оверклокера тут же отметит увеличенную длину печатной платы по сравнению со стандартной RTX 4090 TUF, что, вероятно, обусловлено адаптацией дизайна представительниц семейства Ampere под нужды моделей Ada Lovelace.

GeForce RTX 4090 TUF OG


GeForce RTX 4090 TUF

При этом в разрезе габаритов новинки стали несколько компактнее: если стандартные модели RTX 4090 серии TUF требуют 3.65 слота для своего размещения и имеют длину в 34.8 см, то представительницы TUF OG занимают всего 3.2 слота при длине в 32.6 см. Тактовые же частоты остались неизменными — до 2595 МГц в boost-режиме.

GeForce RTX 4090 TUF OG


GeForce RTX 4090 TUF

Источник изображений: VideoCardz, ASUS

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Что именно побудило специалистов ASUS применить старый дизайн для новых моделей, остаётся загадкой, однако источник предполагает, что целью данных разработок является снижение себестоимости конечного продукта вкупе с использованием залежавшихся на складах систем охлаждения от старых видеокарт.

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#asus #geforce rtx 4090 #tuf og
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