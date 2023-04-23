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Энтузиаст сравнил качество изображения XeSS, FSR 2 и DLSS 3 в Cyberpunk 2077 — AMD в отстающих
При этом решение от Intel оказалось весьма близко к NVIDIA.
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Разного рода энтузиасты и исследователи продолжают изучать возможности своих видеокарт в новом режиме Ray Tracing: Overdrive для Cyberpunk 2077, бросившем вызов даже самым производительным моделям. Кроме того, разработчики порадовали и владельцев игровых видеоадаптеров Intel Arc A-серии, внедрив поддержку XeSS, о чём уже отчиталась и «синяя команда», заявив об ощутимом приросте производительности благодаря её задействованию.

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Источник изображения: Wccftech

Таким образом, в настоящий момент Cyberpunk 2077 поддерживает технологии масштабирования от трёх ключевых игроков рынка видеокарт, чем и воспользовался энтузиаст YouTube-канала MxBenchmarkPC, сравнив качество изображения при задействовании данных решений, сообщает ресурс Wccftech.

Тестовая система включала в себя настольный процессор Intel Core i7-10700F и графический адаптер NVIDIA GeForce RTX 4080. Исследования проводились в разрешении 1440p при максимальных настройках качества графики с задействованием трассировки пути (Ray Tracing: Overdrive) и пресета «Quality» для всех трёх продуктов.

Стоит отметить, что технологии масштабирования Intel XeSS 1.1, AMD FSR 2.1 и NVIDIA DLSS 3.1 показывают примерно одинаковый уровень производительности, а вот по качеству изображения «красная команда» оказывается в роли отстающей: при использовании решения от AMD можно наблюдать нечёткость, мерцание и ряд артефактов (что более заметно, если просмотреть видео от энтузиаста), в то время как продукты от Intel и NVIDIA обеспечивают более качественную картинку.

По словам же самого энтузиаста, в разрезе качества изображения технология масштабирования Intel XeSS в Cyberpunk 2077 весьма близка к показателям NVIDIA DLSS.

Источник изображений: Wccftech, YouTube, MxBenchmarkPC

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Несомненно, специалисты Intel продолжают радовать обладателей своих графических продуктов, не покладая рук работая над улучшением драйверов, позволяющих ощутимо повысить производительность в ряде игр и приносящих поддержку для новых тайтлов, а также усовершенствуя имеющиеся технологии компании.

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#amd #intel #nvidia #cyberpunk 2077 #dlss #fsr #xess
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