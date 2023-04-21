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Intel похвасталась ростом fps на 72 % в Cyberpunk 2077 для Arc A750 благодаря XeSS
Обладатели геймерских видеокарт от «синей команды» смогут наслаждаться игрой при более высоких настройках качества графики.
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Как известно, не так давно разработчики из CDPR выпустили обновление для тайтла Cyberpunk 2077, принёсшее долгожданный режим Ray Tracing: Overdrive, предъявляющий высокие требования к графической подсистеме и «ставящий на колени» даже топовые модели серии GeForce RTX 40, однако этим не ограничивающееся: за бурным обсуждением всех преимуществ и недостатков трассировки пути робко раздавались счастливые возгласы обладателей графических адаптеров Intel, которым новый патч позволил активировать XeSS, о чём и заметили в своём блоге представители «синей команды».

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Источник изображения: CD PROJEKT

Стоит напомнить, что технология масштабирования Intel Xe Super Sampling в своей работе полагается на возможности XMX-движков, которыми снабжены игровые видеокарты Arc A-серии, и, конкурируя с решениями NVIDIA DLSS и AMD FSR, способна ощутимо поднять значение кадровой частоты, задействуя возможности ИИ-алгоритмов.

Специалисты Intel, вооружившись игровым видеоадаптером Arc A750, настольным процессором Core i9-13900K, материнской платой ASUS ROG Maximus Z790 Hero и парой модулей оперативной памяти CORSAIR DOMINATOR PLATINUM RGB DDR5-5600 (CL36) общим объёмом в 32 Гбайт, решили проверить прирост fps в Cyberpunk 2077 с задействованием XeSS.

Результаты теста, проводившегося в разрешении 1080p с использованием максимальных настроек качества графики и пресета «Medium» для трассировки лучей, оказались весьма интересными: так, в разрезе средней кадровой частоты при деактивированной XeSS видеокарта Arc A750 смога обеспечить лишь скромные 39 к/c, в то время как задействование технологии масштабирования от Intel позволило добиться комфортного показателя в 67 к/c — прирост fps составил 71.8 %.

Источник изображения: Intel

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Несомненно, добавление XeSS для Cyberpunk 2077 делает игровую видеокарту Intel Arc A750 ещё привлекательнее, учитывая её весьма «вкусный» ценник в $250.

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#intel #cyberpunk 2077 #arc a750
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