Очередной раунд борьбы за кошельки пользователей.

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Похоже, объёмы продаж графических адаптеров NVIDIA серии GeForce RTX 40 действительно весьма ниже запланированных ранее значений, поэтому ритейлеры начали прибегать к некоторым хитростям, дабы заинтересовать в покупке потенциальных клиентов: помимо снижения ценников новинок ниже рекомендованных, продавцы прибегают и к другим методам.

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Источник изображения: Twitter, VideoCardz

Как сообщает ресурс VideoCardz, американский ритейлер MicroCenter объявил об «аттракционе неслыханной щедрости»: каждого покупателя видеокарты семейства Ada Lovelace продавец дополнительно снабжает подарочной картой Steam в $100.

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Естественно, геймеры, постоянно использующие данную платформу, будут рады свалившейся на их головы дополнительной сумме хоть и не наличных, но всё же денег, однако и пользователи, не жалующие сей сервис, похоже, будут в выигрыше: как отмечает источник, благодаря существованию специальных ресурсов обменять подарочную карту на вполне осязаемые банкноты не составит труда, хотя дополнительные проценты эти сервисы, конечно же, «отщипнут».