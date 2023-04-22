Похоже, объёмы продаж графических адаптеров NVIDIA серии GeForce RTX 40 действительно весьма ниже запланированных ранее значений, поэтому ритейлеры начали прибегать к некоторым хитростям, дабы заинтересовать в покупке потенциальных клиентов: помимо снижения ценников новинок ниже рекомендованных, продавцы прибегают и к другим методам.
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Источник изображения: Twitter, VideoCardz
Как сообщает ресурс VideoCardz, американский ритейлер MicroCenter объявил об «аттракционе неслыханной щедрости»: каждого покупателя видеокарты семейства Ada Lovelace продавец дополнительно снабжает подарочной картой Steam в $100.
Естественно, геймеры, постоянно использующие данную платформу, будут рады свалившейся на их головы дополнительной сумме хоть и не наличных, но всё же денег, однако и пользователи, не жалующие сей сервис, похоже, будут в выигрыше: как отмечает источник, благодаря существованию специальных ресурсов обменять подарочную карту на вполне осязаемые банкноты не составит труда, хотя дополнительные проценты эти сервисы, конечно же, «отщипнут».