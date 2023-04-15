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GeForce RTX 4070 стала самой продаваемой видеокартой за последнюю неделю в немецкой рознице
Впрочем, модель из стана AMD наступает на пятки.
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Похоже, несмотря на недовольный гул со стороны компьютерного сообщества в связи со сравнительно низким приростом уровня производительности не так давно дебютировавшей GeForce RTX 4070 в сопоставлении с её предшественницами и примерно равными возможностями в стандартных задачах на фоне показателей GeForce RTX 3080, педантичные немцы имеют несколько иное мнение, не брезгуя приобретать самую доступную (в настоящий момент) представительницу семейства Ada Lovelace, о чём свидетельствуют данные, основанные на объёмах продаж крупного немецкого ритейлера Mindfactory, которые публикует энтузиаст под ником TechEpiphany.

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Источник изображения: MSI

Исходя из представленной информации, NVIDIA GeForce RTX 4070 за последнюю неделю оказалась самой продаваемой видеокартой, представленной в ассортименте немецкого ритейлера, вырвавшись в лидеры с результатом в 535 реализованных единиц.

Впрочем, преимущество новинки над своей преследовательницей, которой оказалась AMD Radeon RX 6600, не так велико: видеоадаптер «красной команды» отстал всего лишь на 5 единиц, разойдясь «тиражом» в 530 экземпляров.

Кроме того, в пятёрку лидеров вошли ещё три представительницы от AMD: Radeon RX 6700 XT, RX 7900 XT и RX 6950 XT с показателями в 480, 350 и 330 штук оказались на третьей, четвёртой и пятой позициях соответственно.

Что касается общей доли в разрезе всех реализованных моделей видеокарт за последнюю неделю, то AMD откусывает 58.98 % от «общего пирога», в то время как NVIDIA остаётся довольствоваться 40.58 %, а объёмы Intel и вовсе незначительны — всего 0.44 %. Впрочем, это не помешало «зелёной команде» получить  практически одинаковую со своими основными конкурентами выручку: на долю AMD пришлось 50.36 %, NVIDIA забрала себе 49.45 %, а Intel достались «крохи» — 0.2 %.

Источник изображений: Twitter, TechEpiphany

Самыми продаваемыми же стали следующие модели: пальма первенства оказалась у MSI GeForce RTX 4070 VENTUS 3X, на втором месте очутилась ASRock Radeon RX 6600 Challenger D, а тройку лидеров замыкает XFX Speedster MERC 319 Radeon RX 6800 XT.

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Стоит напомнить, что на фоне дебюта GeForce RTX 4070 ряд производителей ощутимо снизил ценники представительниц серии Radeon RX 6000, способных конкурировать с новинкой, что весьма на руку рядовым покупателям.

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#nvidia #geforce rtx 4070
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