Похоже, несмотря на недовольный гул со стороны компьютерного сообщества в связи со сравнительно низким приростом уровня производительности не так давно дебютировавшей GeForce RTX 4070 в сопоставлении с её предшественницами и примерно равными возможностями в стандартных задачах на фоне показателей GeForce RTX 3080, педантичные немцы имеют несколько иное мнение, не брезгуя приобретать самую доступную (в настоящий момент) представительницу семейства Ada Lovelace, о чём свидетельствуют данные, основанные на объёмах продаж крупного немецкого ритейлера Mindfactory, которые публикует энтузиаст под ником TechEpiphany.
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Источник изображения: MSI
Исходя из представленной информации, NVIDIA GeForce RTX 4070 за последнюю неделю оказалась самой продаваемой видеокартой, представленной в ассортименте немецкого ритейлера, вырвавшись в лидеры с результатом в 535 реализованных единиц.
Впрочем, преимущество новинки над своей преследовательницей, которой оказалась AMD Radeon RX 6600, не так велико: видеоадаптер «красной команды» отстал всего лишь на 5 единиц, разойдясь «тиражом» в 530 экземпляров.
Кроме того, в пятёрку лидеров вошли ещё три представительницы от AMD: Radeon RX 6700 XT, RX 7900 XT и RX 6950 XT с показателями в 480, 350 и 330 штук оказались на третьей, четвёртой и пятой позициях соответственно.
Что касается общей доли в разрезе всех реализованных моделей видеокарт за последнюю неделю, то AMD откусывает 58.98 % от «общего пирога», в то время как NVIDIA остаётся довольствоваться 40.58 %, а объёмы Intel и вовсе незначительны — всего 0.44 %. Впрочем, это не помешало «зелёной команде» получить практически одинаковую со своими основными конкурентами выручку: на долю AMD пришлось 50.36 %, NVIDIA забрала себе 49.45 %, а Intel достались «крохи» — 0.2 %.
Источник изображений: Twitter, TechEpiphany
Самыми продаваемыми же стали следующие модели: пальма первенства оказалась у MSI GeForce RTX 4070 VENTUS 3X, на втором месте очутилась ASRock Radeon RX 6600 Challenger D, а тройку лидеров замыкает XFX Speedster MERC 319 Radeon RX 6800 XT.
Стоит напомнить, что на фоне дебюта GeForce RTX 4070 ряд производителей ощутимо снизил ценники представительниц серии Radeon RX 6000, способных конкурировать с новинкой, что весьма на руку рядовым покупателям.