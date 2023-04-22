Впрочем, Socket AM4 все ещё на вершине.

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Хотя настольные процессоры AMD с разъёмом Socket AM5 достаточно популярны среди немецкой публики, а Ryzen 7 7800X3D и вовсе покорил сердца большого количества покупателей в Германии после своего дебюта, платформа AM5 до недавнего времени всё ещё уступала Intel LGA 1700 в разрезе объёмов продаж, однако свежая информация от TechEpiphany, основанная на статистике крупного немецкого ритейлера Mindfactory, вероятно, порадует фанатов продукции «красной команды».

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Источник изображения: AnandTech

Согласно представленным данным, за последнюю неделю материнские платы с разъёмом Socket AM5 были приобретены в количестве 945 единиц, что на 15 штук больше по сравнению с продуктами LGA 1700, которые разошлись «тиражом» в 930 экземпляров — по словам энтузиаста, это случилось впервые за всё время продаж новой платформы от AMD.

Безоговорочным же лидером по объёмам продаж остаётся Socket AM4: количество реализованных системных плат с данным разъёмом достигает впечатляющих значений, составляя 1600 единиц.

Источник изображений: Twitter, TechEpiphany

При этом за последнюю неделю доля по продажам всех материнских плат AMD составила 71.49 % против 28.51 % у Intel, что позволили откусить 70.14 % от «общего пирога» в разрезе выручки, в то время как «синей команде» осталось довольствоваться 29.86 %.

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Что касается наиболее продаваемых моделей материнских плат, то больше всего немецким покупателям приглянулась MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI, на второй позиции оказалась MPG B550 GAMING PLUS от этого же производителя, а замыкает тройку лидеров Gigabyte B760 GAMING X DDR4.