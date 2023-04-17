Хорошие новости для бережливых геймеров.

На фоне неумолимо приближающегося дебюта очередной игровой видеокарты NVIDIA семейства Ada Lovelace в лице GeForce RTX 4060 Ti информации, приоткрывающей завесу тайны над характеристиками и возможностями предстоящей новинки, становится всё больше: так, пару дней назад стало известно о частотах модели производства Colorful, а сегодня инсайдер YouTube-канала RedGamingTech решил обрадовать широкую компьютерную общественность свежими данными касательно стоимости видеоадаптера.

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Источник изображения: VideoCardz

Согласно информации, полученной из надёжных источников, инсайдер предрекает, что цена NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti будет ниже, нежели ожидалось ранее: если недавние слухи прочили ценник для предстоящей новинки в районе $500, то, по данным энтузиаста, стоимость видеокарты будет несколько меньше, а именно $450.

При этом инсайдер надеется, что перед запуском GeForce RTX 4060 Ti, учитывая снижение ценников предполагаемых соперников из стана AMD, компания NVIDIA примет решение понизить стоимость RTX 4060 Ti ещё на $25-50 – впрочем, это лишь желание энтузиаста, которое может разбиться о суровую действительность.

Стоит напомнить, что основой игрового видеоадаптера NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti станет графический процессор AD106-350, функционирующий на частотах 2310/2535 МГц в базовом/boost-режиме и оснащённый 4352 ядрами CUDA. Что касается подсистемы памяти модели, то некоторых геймеров может ждать разочарование: как было подтверждено чуть ранее, новинка обзаведётся всего 8 Гбайт памяти типа GDDR6 и шиной в 128 бит — для современных игр, не говоря уже про будущие, может не хватить, о чём свидетельствует недавний тест на примере GeForce RTX 3070 с 8 Гбайт «на борту».

При этом GeForce RTX 4060 Ti будет схожа с RTX 3070 не только в разрезе объёма видеобуфера, но и ожидаемого уровня производительности, однако сможет выгодно отличаться от модели прошлого поколения поддержкой новых технологий, в том числе DLSS 3.

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Что касается даты дебюта новинки, то сие прекрасное событие должно произойти в мае текущего года.