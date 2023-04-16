Дебют новинки уже не за горами.

Пока компьютерная общественность с упоением обсуждает преимущества и недостатки не так давно дебютировавшей GeForce RTX 4070, специалисты NVIDIA, похоже, уже готовятся к запуску GeForce RTX 4060 Ti, о чём может свидетельствовать появление данных, приоткрывающих завесу тайны над некоторыми техническими характеристиками предстоящей новинки: как сообщает ресурс VideoCardz, энтузиаст T4C Fantasy, работающий с базой данных TechPowerUp, обнародовал информацию касательно тактовых частот одной из моделей RTX 4060 Ti от Colorful.

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Источник изображения: Twitter, VideoCardz

Согласно представленным данным, премиальная игровая видеокарта Colorful iGame GeForce RTX 4060 Ti Ultra W OC, как понятно из названия, будет отличаться заводским разгоном и сможет работать на частоте 2580 МГц в boost-режиме, что на 45 МГц (или на 1.8 %) выше по сравнению с референсным значением — не слишком впечатляюще на фоне аналогичных моделей RTX 4070 Ti, RTX 4080 и RTX 4090, характеризующихся приростом частоты на 5.2, 4.1 и 4.2 % соответственно, однако чуть получше показателей RTX 4070 (+1.2 %).

Источник изображения: Twitter, T4C Fantasy

Исходя из предыдущих «утечек», видеоадаптер GeForce RTX 4060 Ti будет основан на графическом процессоре AD106-350, оснащённом 4352 ядрами CUDA и функционирующем на базовой частоте в 2310 МГц, а также получит 8 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 и 128-битную шину, в результате чего пропускная способность памяти будет достигать значения в 288 Гбайт/c, что является неким «понижением в классе» на фоне спецификаций соответствующей модели предшествующего поколения в лице RTX 3060 Ti.

Также ожидается, что новинка получит всего 8 линий с интерфейсом PCIe 4.0, в то время как GeForce RTX 3060 Ti имеет в своём распоряжении целых 16. Впрочем, как минимум одно преимущество у представительницы семейства Ada Lovelace всё же будет: уровень TDP новой модели составит 160 Вт, то есть на 40 Вт меньше предшественницы.

Источник изображения: VideoCardz

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Что касается даты появления GeForce RTX 4060 Ti на полках магазинов, то, исходя из имеющихся данных, сие прекрасное событие должно состояться уже в мае.