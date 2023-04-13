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GeForce RTX 4070 получила самый скромный прирост производительности среди моделей семейства xx70
И это при возросшем на $100 ценнике.
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Пока широкое компьютерное сообщество с интересом изучает свежие данные, иллюстрирующие уровень производительности новой игровой модели NVIDIA в лице GeForce RTX 4070, специалисты ресурса PC Games Hardware подготовили материал, в котором отобразили быстродействие не только сравнительно новых видеоадаптеров, но и моделей, дебютировавших 7-9 лет назад, однако нам интересны лишь пять представительниц семейства xx70.

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Согласно итоговому «индексу производительности», основанному на результатах тестов видеокарт в 20 игровых приложениях в четырёх разрешениях, GeForce RTX 4070 характеризуется весьма скромным приростом быстродействия от поколения к поколению по сравнению с показателями предшественниц: так, GeForce GTX 1070 обходит старую добрую GTX 970 на 85 %, GeForce RTX 2070 может похвастаться повышением быстродействия на 47 % по сравнению с показателями GTX 1070, GeForce RTX 3070 быстрее RTX 2070 на 53 %, в то время как новинка оказывается производительнее RTX 3070 лишь на 30 %, при этом предлагаясь на $100 дороже.

Источник изображений: PC Games Hardware

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Впрочем, частично исправить положение может поддержка представительницей семейства Ada Lovelace новейшей технологии DLSS 3, которая способна ощутимо повысить fps в игровых приложениях, однако далеко не все геймеры позитивно воспринимают задействование данной функции, предпочитая наслаждаться «реальными» красотами игры.

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#nvidia #geforce rtx 4070
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