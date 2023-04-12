Модель для избранных геймеров.

На фоне официального запуска очередной игровой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070, возможности которой уже успели подробно изучить, Gigabyte решила порадовать почитателей своей продукции в Корее, выпустив эксклюзивную модель, отличающуюся броским внешним видом и заводским разгоном.

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По информации ресурса VideoCardz, ссылающегося на официальный сайт компании, игровая видеокарта Gigabyte GeForce RTX 4070 KOREA OC получит производительную систему охлаждения WindForce 3X, конструктивно несколько отличающуюся от существующих решений производителя, что, впрочем, не коснулось количества вентиляторов, коих данный видеоадаптер насчитывает целых три.

Что касается внешнего вида эксклюзивной новинки, то модель выполнена в тёмно-серых тонах с добавлением красочных наклеек на кожух, вентиляторы и бэкплейт. Кроме того, видеоадаптер оснащён ARGB-подсветкой логотипа.

Основные технические характеристики Gigabyte GeForce RTX 4070 KOREA OC весьма стандартны: видеокарта наделена 5888 ядрами CUDA, 12 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X, характеризующейся эффективной частотой в 21 ГГц, и шиной в 192 бит. При этом новинка может похвастаться заводским разгоном GPU: если эталонное значение частоты в boost-режиме составляет 2475 МГц, то графический процессор данной модели способен разгоняться до 2565 МГц.

Кроме того, видеокарта получила новый 16-контактный разъём дополнительного питания, три порта DisplayPort 1.4a и один HDMI 2.1a, а для её установки потребуется как минимум три слота.

Источник изображений: Gigabyte

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Ожидается, что стоимость новинки будет выше рекомендованной, а её продажи будут ограничены лишь Кореей.