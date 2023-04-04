В преддверии скорого выхода наиболее доступного представителя игровой серии AMD Ryzen 7000X3D в лице Ryzen 7 7800X3D разного рода инсайдеры и специалисты продолжают стабильно снабжать компьютерную общественность свежими данными, приоткрывающими завесу тайны над уровнем производительности ещё не вышедшей официально новинки: как сообщает ресурс VideoCardz, энтузиаст под ником chi11eddog опубликовал результаты тестов геймерского процессора в разных режимах, произведённых специалистами компании MSI.
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Источник изображения: Twitter, VideoCardz
Тестовая система включала в себя настольный процессор AMD Ryzen 7 7800X3D, материнскую плату MSI X670E TOMAHAWK WIFI, два модуля оперативной памяти Kingston Fury Beast DDR5-6000 общим объёмом 32 Гбайт, а также графический адаптер MSI GeForce RTX 4090 GAMING TRIO.
Согласно результатам «замеров» в ряде игровых приложений в разрешении 2560x1440 при максимальных настройках качества графики, увеличение эффективной частоты оперативной памяти до 6000 МГц благодаря использованию технологии AMD EXPO позволяет добиться прироста fps в среднем на 2 %, ещё 1 % даёт режим High-Efficiency Mode, а добавление Enhanced Mode Boost к задействованным ранее «трюкам» позволяет достичь прибавки значения кадровой частоты по сравнению со стоком в среднем на 4 %.
Максимальное же значение прироста fps, которого можно добиться благодаря «тонким» настройкам, исходя из представленных результатов тестов, варьируется в пределах от 9 до 12 %.
Источник изображений: Twitter, chi11eddog
Стоит напомнить, что не так давно стали известны возможности Ryzen 7 7800X3D против его основного конкурента из стана Intel в лице Core i9-13900K: согласно результатам тестов от специалистов AMD, превосходство новинки над оппонентом может составлять до 31 %, однако в ряде тайтлов модель «красной команды» всё же уступает.
Исходя из имеющейся информации, игровой десктопный процессор AMD Ryzen 7 7800X3D сможет похвастаться наличием 8 ядер/16 потоков, работающих на максимальной частоте до 5.0 ГГц, а также 104 Мбайт кэш-памяти. Новинка должна поступить в продажу 6 апреля, а её ценник будет стартовать с отметки в $449.