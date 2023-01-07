Как известно, несколько дней назад AMD обрадовала владельцев настольных платформ Socket AM5, сообщив о скором появлении в продаже новой линейки игровых процессоров серии Ryzen 7000X3D, в то время как ассортимент видеокарт Radeon RX 7000 остался прежним: впрочем, как сообщает ресурс VideoCardz, компания не отказала себе в удовольствии сравнить уровень производительности дебютировавшей пару дней назад модели из стана NVIDIA в лице GeForce RTX 4070 Ti с возможностями появившейся несколько месяцев назад Radeon RX 7900 XT.
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Источник изображения: AMD
Исходя из представленного слайда, иллюстрирующего уровень быстродействия Radeon RX 7900 XT в сравнении с GeForce RTX 4070 Ti, в разрешении 4K модель «красной команды» опережает свою конкурентку во всех шести выбранных специалистами компании играх, что ранее было подтверждено тестами ряда сторонних ресурсов и побудило AMD назвать свою модель наиболее быстрым предложением в категории «до $900».
Источник изображения: VideoCardz, AMD
Действительно, в настоящий момент Radeon RX 7900 XT берёт верх над GeForce RTX 4070 Ti, предлагая не только более высокие значения fps в ряде игр, но и обладая более широкой шиной (320 бит против 192 бит) и объёмом видеопамяти (20 Гбайт против 12 Гбайт), однако за данные преимущества придётся доплатить целых $100 — если рекомендованная стоимость модели «зелёной команды» составляет $799, то её соперницу оценили в $899.
Не забыла AMD и о своей топовой видеокарте в лице Radeon RX 7900 XTX, сравнив её уровень производительности с показателями GeForce RTX 4080 и наградив званием самого быстрого видеоадаптера в категории «до $1000»: согласно результатам «замеров» специалистов компании, флагман серии Radeon RX 7000 не оставляет шансов своей конкурентке в пяти представленных тайтлах.
Источник изображения: VideoCardz, , TPU, AMD
Впрочем, как отмечает источник, ситуация на рынке графических решений весьма неоднозначна: если запасы Radeon RX 7900 XT и GeForce RTX 4070 Ti достаточно высоки, а их стоимость в магазинах весьма близка к рекомендованной, то RX 7900 XTX и RTX 4080 найти по приемлемым ценам весьма проблематично.