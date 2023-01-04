Кроме того, ценник новинки может понравиться далеко не всем геймерам.

Буквально вчера NVIDIA явила на суд компьютерной общественности наиболее доступную (на сегодняшний момент) игровую видеокарту поколения Ada Lovelace, а уже сегодня пал запрет на публикацию обзоров, в которых вдоль и поперёк изучаются возможности новинки: не отказали себе в удовольствии протестировать новую модель «зелёной команды» и специалисты ресурса TechPowerUp.

реклама

Для тестов исследователи использовали игровой видеоадаптер ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti, основанный на графическом процессоре AD104 с 7680 ядрами CUDA, 80 блоками операций растеризации (ROP), 240 блоками текстурирования (TMU), 60 RT- и 240 тензорными ядрами «на борту», функционирующем на несколько повышенной по сравнению со стандартным значением частоте в boost-режиме, достигающей значения в 2730 МГц (против 2610 МГц), и получивший в своё распоряжение 12 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X с эффективной частотой 21 ГГц при 192-битной шине.

Кроме того, тестовая система включала в себя настольный процессор Intel Core i9-13900K, материнскую плату ASUS ROG Maximus Z790 Hero и пару модулей оперативной памяти Thermaltake TOUGHRAM DDR5-6000 (36-38-38-76) общим объёмом в 32 Гбайт.

Исходя из итоговых графиков, иллюстрирующих уровень производительности новинки в более чем двух десятках игровых приложений в сравнении с возможностями других игровых моделей, в разрешении 1920x1080 видеокарта GeForce RTX 4070 Ti оказалась чуть быстрее топовой модели прошлого поколения в лице GeForce RTX 3090 Ti, однако в разрешениях 2560x1440 и 3840x2160 отстала от флагманской представительницы семейства Ampere на 1 и 10 % соответственно.

Что касается противостояния между GeForce RTX 4070 Ti и AMD Radeon RX 7900 XT, то в подавляющем большинстве представленных тайтлов в разрешении 2560x1440 модель «красной команды» была производительнее своей соперницы.

При задействовании технологии трассировки лучей новинка от NVIDIA ожидаемо опережает конкурентку от AMD — разрыв между моделями варьируется от 7 до 11 % в зависимости от разрешения. Характер борьбы же между RTX 4070 Ti и RTX 3090 Ti не изменился: в разрешении 1920x1080 новый игровой видеоадаптер оказывается впереди на пару процентов, а в разрешениях 2560x1440 и 3840x2160 уступает 1 и 8 % соответственно.

Что касается уровня энергопотребления ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti, то в игровых тестах «аппетиты» модели достигли значения в 284 Вт, а в Furmark оказались в пределах 294 Вт с пиковыми всплесками (продолжительностью в 20 мс) до 334 Вт.

В процессе оверклокинга специалистам источника удалось разогнать GPU и память модели до 3085 и 1470 МГц соответственно, что позволило увеличить производительность в бенчмарке Unigine Heaven на 5.5 %.

Источник изображений: TechPowerUp

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Подводя итог, можно отметить, что GeForce RTX 4070 Ti получила ощутимый прирост быстродействия по сравнению с предшественницей, как и более высокий ценник, однако с масштабированием уровня производительности не всё так гладко: если в разрешении 1920x1080 новинка обгоняет флагманскую видеокарту семейства Ampere, то с ростом разрешения представительница поколения Ada Lovelace ощутимо сдаёт свои позиции, уступая не только RTX 3090 Ti, но и своей сопернице в лице Radeon RX 7900 XT, рекомендованная стоимость которой всего на $50 выше по сравнению с протестированной моделью. Впрочем, характер противостояния между моделями двух противоборствующих лагерей меняется при активации технологии трассировки лучей — в данном аспекте новинка «зелёной команды» на фоне возможностей своей конкурентки выглядит предпочтительнее.