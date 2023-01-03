Новинка появится в продаже уже 5 января.

В то время как топовые игровые графические адаптеры NVIDIA в лице GeForce RTX 4090 и RTX 4080 уже вовсю радуют обеспеченных геймеров, а также являются предметом горячих споров компьютерного сообщества, более доступная модель, GeForce RTX 4070 Ti, горячо ожидаемая привыкшими считать свои деньги пользователями, до сих пор оставалась «в тени»: сегодня же, как сообщает ресурс VideoCardz, представители «зелёной команды» наконец-то явили миру долгожданную новинку.

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Сообщается, что игровой видеоадаптер GeForce RTX 4070 Ti основан на «полновесном» графическом процессоре AD104, снабжённом 7680 ядрами CUDA, и характеризуется пиковой вычислительной мощностью в 40 TFLOPs в FP32-задачах.

Кроме того новинка получила в своё распоряжение 12 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X с эффективной частотой в 21 ГГц, что при шине в 192 бит обеспечивает максимальную пропускную способность памяти в 504 Гбайт/c. При этом уровень энергопотребления новинки составляет 285 Вт.

Ожидается, что видеокарта будет доступна лишь в исполнении партнёров NVIDIA, в то время как версии Founders Edition в обозримом будущем ожидать не стоит. В настоящий момент известны модели GeForce RTX 4070 Ti, занимающие от 2 до 3.5 слотов и имеющие в своём распоряжении три вентилятора.

Источник изображений: VideoCardz, NVIDIA

Согласно официальным слайдам NVIDIA, опубликованным ресурсом Wccftech, игровая видеокарта GeForce RTX 4070 Ti ощутимо быстрее топовой модели прошлого поколения в лице GeForce RTX 3090 Ti, весьма превосходя представительницу семейства Ampere в ряде тайтлов и приложений, что достигается в том числе за счёт эффективного использования DLSS3.

Источник изображения: Wccftech, NVIDIA

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Что касается рекомендованной стоимости новинки, то ценник GeForce RTX 4070 Ti стартует с отметки в $799 — именно столько будут стоить наиболее доступные модели, в то время как за модификации с заводским разгоном, естественно, придётся доплатить. Первые результаты тестов от ряда независимых источников должны появиться уже завтра, а в продажу новинка поступит 5 января.