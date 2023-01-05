Обе линейки получили по три новых модели.

Сегодня наконец-то настал момент, горячо ожидаемый целым рядом геймеров и энтузиастов: как сообщает ресурс VideoCardz, в рамках международного мероприятия CES 2023 компания AMD не только представила три новых «стандартных» модели Ryzen 7000, но и наконец-то явила миру свою новую линейку игровых процессоров серии Ryzen 7000X3D, снабжённых увеличенным объёмом кэш-памяти благодаря внедрению технологии 3D V-Cache и являющихся продолжателями «славного дела» Ryzen 7 5800X3D.

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Источник изображения: Twitter, VideoCardz

Долгожданная линейка десктопных процессоров Ryzen 7000X3D будет насчитывать три модели: топовый Ryzen 9 7950X3D обзаведётся 16 ядрами/32 потоками, функционирующими на частоте 4.2/5.7 ГГц в базовом/максимальном режимах, и 144 Мбайт кэш-памяти, Ryzen 9 7900X3D получит 12 ядер/24 потока с частотной формулой 4.4/5.6 ГГц и 140 Мбайт кэша, а Ryzen 7 7800X3D сможет похвастаться 8 ядрами/16 потоками, характеризующимися максимальным значением частоты в 5.0 ГГц, и 104 Мбайт кэш-памяти. При этом уровень TDP всех трёх новинок остановится на отметке в 120 Вт.

Что касается уровня производительности новинок, то, согласно результатам тестов специалистов AMD, игровой процессор Ryzen 7 7800X3D в разрешении 1920x1080 превосходит своего предшественника в лице Ryzen 7 5800X3D в ряде игровых приложений на 21-30 %.

Источник изображений: VideoCardz, AMD

Сообщается, что представители Ryzen 7000X3D появятся в продаже уже через несколько недель, а именно в феврале, а вот информации о стоимости новинок, к сожалению, пока что не имеется.

Источник изображения: VideoCardz

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Кроме того, ассортимент продукции AMD пополнился тремя новыми моделями CPU серии Ryzen 7000 без индекса «X» с TDP в 65 Вт: 12-ядерный 24-поточный Ryzen 9 7900 может похвастаться максимальной частотой в 5.4 ГГц и наличием 76 Мбайт кэш-памяти, а также ценником в $429, Ryzen 7 7700, наделённый 8 ядрами/16 потоками с тактовой частотой 5.3 ГГц в турборежиме и 40 Мбайт кэша, оценён в $329, а доступная 6-ядерная 12-поточная модель семейства Raphael в лице Ryzen 5 7600 характеризуется максимальной частотой в 5.1 ГГц, наличием 38 Мбайт кэш-памяти и стоимостью в $229.