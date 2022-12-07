Похоже, геймеры, разочаровавшиеся в стоимости предтоповой модели NVIDIA в лице GeForce RTX 4080 и с нетерпением ожидающие выхода её младшей «соплеменницы», которая, по их мнению, могла бы получить более приятный ценник, вновь встретятся с суровой действительностью: как сообщает ресурс Wccftech, рекомендованная стоимость GeForce RTX 4070 Ti составит $899.
реклама
Источник изображения: Wccftech
Впрочем, данная цена является ориентировочной для партнёров «зелёной команды», которые могут снизить ценники своих самых доступных моделей GeForce RTX 4070 Ti ещё на $50 – вплоть до отметки в $849.
Таким образом, хотя RTX 4070 Ti и будет несколько привлекательней RTX 4080 с точки зрения цена/производительность, ценник новинки кажется весьма завышенным на фоне рекомендованной стоимости её предшественницы, RTX 3070 Ti, стартовавшей с отметки в $599.
Впрочем, не стоит забывать, что, согласно имеющимся данным, GeForce RTX 4070 Ti является «перекрашенной» RTX 4080 12 Гбайт, которая вызвала волну возмущения в компьютерном сообществе, предлагая более низкий уровень производительности на фоне достижений GeForce RTX 4080 16 Гбайт.
Источник изображения: VideoCardz
Необходимо отметить, что ресурс рекомендует отнести данную информацию к категории слухов: несмотря на то, что она была подтверждена несколькими источниками, NVIDIA в конечном итоге может изменить ценник.
При этом, исходя из недавней «утечки», игровая видеокарта GeForce RTX 4070 Ti будет основана на графическом процессоре AD104 и обзаведётся 12 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X с эффективной частотой 21 ГГц при шине в 192 бит.
Ожидается, что новинка будет представлена уже через несколько недель в рамках международного мероприятия CES 2023, стартующего в начале января следующего года.