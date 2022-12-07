По слухам, переименованную видеокарту представят в начале января.

Brad Starkey, Unsplash

Уже довольно долго ходят слухи, что NVIDIA переименует отменённую видеокарту GeForce RTX 4080 12 ГБ в RTX 4070 Ti и представит её на выставке CES 2023 в начале следующего года. Единственное, в чём некоторые источники не сходятся, это информация о характеристиках и стоимости. Вопрос спецификаций частично прояснился, на китайском сайте компании Colorful кратковременно появилась страница модели RTX 4070 Ti BattleAx Deluxe, она быстро исчезла, но характеристики успели зафиксировать ресурсы VideoCardz и Tom’s Hardware.

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Кроме наименования модели листинг подтверждал, что в плане дизайна исполнение Colorful RTX 4070 Ti BattleAx будет похоже на аналогичное для RTX 4080. В основе видеокарты графический процессор AD104 и 12 ГБ GDDR6X памяти с чипами 21 Гбит/с, шиной 192 бит и общей пропускной способностью 504 ГБ/с. Для дополнительного питания есть 16-контактный (12+4) разъём, печатная плата варианта BattleAx предлагает 12-фазный VRM (10+2), а энергопотребление видеокарты составляет 285 Вт. Количество CUDA-ядер графического процессора не уточняется, но базовая частота работы GPU указана такая же, как и для RTX 4080 12 ГБ — 2310 МГц. Полный список характеристик первых моделей линейки GeForce RTX 40, включая RTX 4080 12 ГБ, рассматривался ранее.

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Недавно сообщалось, что GeForce RTX 4070 Ti могут представить 3 января и уже 5 января начнутся продажи, за день до которых пресса опубликует обзоры видеокарты.