Радость ряда пользователей от ощутимого снижения цен на настольные процессоры AMD серии Ryzen 7000, похоже, может быть несколько омрачена тем фактом, что данный «аттракцион неслыханной щедрости» является временным, о чём сообщили представители немецкого подразделения «красной команды» ресурсу PC Games Hardware.
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Источник изображения: Pixabay
Как оказалось, падение стоимости десктопных процессоров Ryzen 7000 не является официальным, а инициатива «ценопада» исходит непосредственно от представителей онлайн-магазинов и приурочена к «Чёрной пятнице».
Стоит напомнить, что в настоящий момент целый ряд европейских и американских ритейлеров предлагает приобрести настольные процессоры Ryzen 7000 по достаточно приятным ценам, а несколько часов ранее снижение стоимости представителей семейства Raphael было замечено специалистами ресурса VideoCardz и в официальном онлайн-магазине AMD: так, флагманский Ryzen 9 7950X предлагается за $574, предтоповый Ryzen 9 7900X оценён в $474, геймерский Ryzen 7 7700X можно приобрести за $349, а ценник Ryzen 5 7600X составляет $249.
Источник изображения: AMD
Впрочем, сообщение на страницах продуктов явно говорит о том, что распродажа посвящена «Чёрной пятнице», что в конечном итоге и подтвердили представители AMD. Таким образом, пользователям, мечтающим заполучить желанную новинку по приятной цене, стоит поспешить.