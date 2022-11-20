Настало время разбивать свои копилки.

RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке

RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке

Похоже, падение стоимости настольных процессоров AMD серии Ryzen 7000, сравнительно недавно поступивших в продажу, не ограничивается лишь европейскими магазинами, ряд которых, как стало известно буквально вчера, ощутимо снизил ценники представителей семейства Raphael: так, специалисты ресурса VideoCardz обнаружили, что заморская онлайн-площадка Newegg также приняла своеобразную эстафету.

реклама

Источник изображения: Twitter, VideoCardz

Сообщается, что приобрести флагманский настольный процессор AMD Ryzen 9 7950X, обладающий 16 ядрами/32 потоками, на Newegg теперь имеется возможность всего за $574, в то время как ранее за него хотели целых $699, а за предтоповый 12-ядерный 24-поточный Ryzen 9 7900X отныне нужно будет заплатить не $549, а всего лишь $474.

Источник изображения: VideoCardz, Newegg

Цена на 8-ядерный 16-поточный AMD Ryzen 7 7700X также весьма упала: если до сегодняшнего дня за геймерскую модель пришлось бы отдать $399, то сейчас процессор оценён в $349.

Наконец, наиболее доступная модель серии Ryzen 7000 в лице Ryzen 5 7600X, наделённая 6 ядрами/12 потоками, сейчас предлагается за $249 против $299 днём ранее.

рекомендации MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц RTX 3080 за 62 тр в Ситилинке Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b> RTX 3090 уже за 100 тр с началом Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке 3070 за 45 тр в Ситилинке 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Galaxy S22 Ultra - цена снижена 3060 Gigabyte Gaming дешевле 40тр Пиши на наш сайт и зарабатывай Полноразмерная 3070 MSI за 47 тр Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке 3070 Ti Gigabyte Gaming за 51 тр в Регарде

Остаётся надеяться, что снижение стоимости настольных процессоров AMD серии Ryzen 7000 носит постоянный характер, а не связано с надвигающейся «Чёрной пятницей».