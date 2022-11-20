Похоже, падение стоимости настольных процессоров AMD серии Ryzen 7000, сравнительно недавно поступивших в продажу, не ограничивается лишь европейскими магазинами, ряд которых, как стало известно буквально вчера, ощутимо снизил ценники представителей семейства Raphael: так, специалисты ресурса VideoCardz обнаружили, что заморская онлайн-площадка Newegg также приняла своеобразную эстафету.
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Источник изображения: Twitter, VideoCardz
Сообщается, что приобрести флагманский настольный процессор AMD Ryzen 9 7950X, обладающий 16 ядрами/32 потоками, на Newegg теперь имеется возможность всего за $574, в то время как ранее за него хотели целых $699, а за предтоповый 12-ядерный 24-поточный Ryzen 9 7900X отныне нужно будет заплатить не $549, а всего лишь $474.
Источник изображения: VideoCardz, Newegg
Цена на 8-ядерный 16-поточный AMD Ryzen 7 7700X также весьма упала: если до сегодняшнего дня за геймерскую модель пришлось бы отдать $399, то сейчас процессор оценён в $349.
Наконец, наиболее доступная модель серии Ryzen 7000 в лице Ryzen 5 7600X, наделённая 6 ядрами/12 потоками, сейчас предлагается за $249 против $299 днём ранее.
Остаётся надеяться, что снижение стоимости настольных процессоров AMD серии Ryzen 7000 носит постоянный характер, а не связано с надвигающейся «Чёрной пятницей».