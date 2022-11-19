Пока некоторые геймеры горячо ожидают надвигающихся праздников, сулящих большие (и не очень) скидки на компьютерные комплектующие, в том числе на желанные процессоры AMD серии Ryzen 7000, европейские ритейлеры, похоже, решили порадовать потенциальных покупателей уже сейчас: как сообщает ресурс VideoCardz, ряд онлайн-магазинов, базирующихся в Европе, ощутимо снизил цены на модели семейства Raphael.
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Источник изображения: Twitter, VideoCardz
Сообщается, что топовый настольный процессор AMD Ryzen 9 7950X потерял в цене целых 180 евро — теперь флагман новой линейки можно приобрести всего лишь за 669 евро против 849 евро чуть ранее.
Источник изображения: VideoCardz, Check24
Предтоповую модель в лице AMD Ryzen 9 7900X также постигло снижение стоимости — новинка стала доступнее на 119 евро, в настоящий момент предлагаясь за 550 евро. Не обошёл стороной «ценопад» и модели попроще: AMD Ryzen 7 7700X теперь можно приобрести за 410 евро против 479 евро несколькими днями ранее, а Ryzen 5 7600X имеется возможность заполучить не за 359 евро, а всего за 300.
Как информирует источник, снижение стоимости всей линейки настольных процессоров AMD серии Ryzen 7000 произошло буквально вчера, однако пока остаётся загадкой, является ли данное событие временным и приуроченным к «Чёрной пятнице», либо приятные глазу ценники будут радовать покупателей и далее.