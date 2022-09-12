Данные были опубликованы на официальном сайте компании.

Хотя до официального анонса настольных процессоров Intel Core 13-го поколения осталась ещё пара недель, спецификации предстоящих новинок уже «утекли» в сеть благодаря стараниям инсайдеров, а сегодня Intel, похоже, собственноручно рассекретила часть технических характеристик трёх моделей семейства Raptor Lake-S с индексом K на одной из своих официальных страниц: впрочем, специалисты компании, заметив свою оплошность, всё же убрали данные, которые пока ещё должны быть скрыты от глаз широкой компьютерной общественности, однако «сетевой детектив» momomo_us успел запечатлеть заветную информацию, опубликовав скриншот.

реклама

Источник изображения: Wccftech

Согласно представленным данным, флагманский настольный процессор Intel Core i9-13900K получит 24 ядра/32 потока и будет способен функционировать на максимальной частоте в 5.4 ГГц с задействованием P-ядер, предтоповая модель Core i7-13700K обзаведётся 16 ядрами/24 потоками с максимальной частотой 5.3 ГГц, а 14-ядерный 20-поточный Core i5-13600K сможет достигнуть предельного частотного показателя в 5.1 ГГц.

Источник изображения: Twitter, momomo_us

Сравнив имеющуюся информацию с опубликованными ранее данными, можно отметить их полное совпадение. При этом стоит учесть, что представленные частотные характеристики указываются без задействования технологии Turbo Boost Max 3.0 для Core i9-13900K и Core i7-13700K, а также «эксклюзива» для флагманской модели в лице Thermal Velocity Boost.

рекомендации 3050 ASUS уже 30 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай -30% на 6700XT ASUS 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3080 Gigabyte за 70 с началом RTX 3070 за 50 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Ожидается, что больше подробностей касательно характеристик и возможностей процессоров семейства Raptor Lake-S представители компании Intel поведают уже 27 сентября.