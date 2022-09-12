Хотя до официального анонса настольных процессоров Intel Core 13-го поколения осталась ещё пара недель, спецификации предстоящих новинок уже «утекли» в сеть благодаря стараниям инсайдеров, а сегодня Intel, похоже, собственноручно рассекретила часть технических характеристик трёх моделей семейства Raptor Lake-S с индексом K на одной из своих официальных страниц: впрочем, специалисты компании, заметив свою оплошность, всё же убрали данные, которые пока ещё должны быть скрыты от глаз широкой компьютерной общественности, однако «сетевой детектив» momomo_us успел запечатлеть заветную информацию, опубликовав скриншот.
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Источник изображения: Wccftech
Согласно представленным данным, флагманский настольный процессор Intel Core i9-13900K получит 24 ядра/32 потока и будет способен функционировать на максимальной частоте в 5.4 ГГц с задействованием P-ядер, предтоповая модель Core i7-13700K обзаведётся 16 ядрами/24 потоками с максимальной частотой 5.3 ГГц, а 14-ядерный 20-поточный Core i5-13600K сможет достигнуть предельного частотного показателя в 5.1 ГГц.
Источник изображения: Twitter, momomo_us
Сравнив имеющуюся информацию с опубликованными ранее данными, можно отметить их полное совпадение. При этом стоит учесть, что представленные частотные характеристики указываются без задействования технологии Turbo Boost Max 3.0 для Core i9-13900K и Core i7-13700K, а также «эксклюзива» для флагманской модели в лице Thermal Velocity Boost.
Ожидается, что больше подробностей касательно характеристик и возможностей процессоров семейства Raptor Lake-S представители компании Intel поведают уже 27 сентября.