Предтоповая модель может получить высокий разгонный потенциал.

В преддверии неумолимо приближающегося анонса десктопных процессоров Intel Core 13-го поколения разного рода информаторы продолжают с завидным постоянством потчевать компьютерную общественность новыми порциями данных касательно спецификаций предстоящих новинок: несколько дней назад один из ресурсов опубликовал ряд технических характеристик 14 моделей семейства Raptor Lake-S, а уже сегодня Игорь Валлоссек (Igor Wallossek) поделился с публикой несколькими слайдами, которые, похоже, были «выдернуты» из официальной презентации, сообщает ресурс VideoCardz.

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Источник изображения: Wccftech

Представленное изображение содержит достаточно подробные спецификации ряда моделей настольных процессоров Intel Core 13-го поколения, дополняя предыдущую «утечку», причём наиболее интересной выглядит графа со значениями максимальной мощности в режиме Turbo — оказывается, предтоповая модель в лице Core i7-13700K, получившая по 8 производительных и энергоэффективных ядер, а также способная работать на частоте в 5.4 ГГц в турборежиме, имеет ровно то же предельное значение максимальной мощности, что и флагманский Core i9-13900K, наделённый 8 P-/16 E-ядрами и функционирующий на частоте до 5.8 ГГц в режиме Turbo, а именно 253 Вт.

Источник изображения: VideoCardz, Igor’sLAB

Стоит напомнить, что соответствующие представители прошлого поколения отличались максимальной «планкой» по энергопотреблению: так, показатель максимальной мощности в режиме Turbo для Core i9-12900K достигал 241 Вт, а для Core i7-12700K — лишь 190 Вт.

При этом Core i5-13600K, получивший в своё распоряжение 6 «больших»/8 «малых» ядер и работающий на частоте вплоть до 5.1 ГГц, помимо всего прочего, отличается от своих «соплеменников» значением MTP, равным 181 Вт.

Что касается параметра TDP, то для всех представленных в презентации моделей, в том числе с индексом «F», он одинаков и составляет 125 Вт.

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Если в данный слайд не закралась ошибка, то Core i7-13700K(F) получит весьма неплохой потенциал для разгона, что, естественно, выдвинет более высокие требования для системы охлаждения CPU и подсистемы питания материнской платы.