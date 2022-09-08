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Тесты предполагаемой RTX 4080 показывают прирост fps в Cyberpunk 2077 и Quake II более чем в 2 раза
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На фоне неумолимо надвигающегося анонса игровых видеоадаптеров NVIDIA серии GeForce RTX 40 разного рода инсайдеры продолжают делиться с общественностью скрытыми ранее данными, приоткрывающими завесу тайны над уровнем производительности предстоящих новинок: как сообщает ресурс Wccftech, информатор под ником QbitLeaks опубликовал результаты внутреннего теста одной из будущих видеокарт «зелёной команды».

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Впрочем, инсайдер не назвал, какой именно модели серии GeForce RTX 40 принадлежат данные результаты тестов, однако дедуктивный метод, задействованный специалистами ресурса, позволил сделать вывод, что информатор поделился «замерами» игровой видеокарты GeForce RTX 4080.

Предполагаемая NVIDIA GeForce RTX 4080

Согласно представленным графикам, предстоящая новинка ощутимо опережает свою предшественницу в ряде представленных игровых приложений: так, в разрешении 4K с задействованием технологии трассировки лучей представительница серии GeForce RTX 40 оказалась производительнее соответствующей модели GeForce RTX 30 в 1.8-2.2 раза, наибольшего успеха добившись в Quake II RTX и Cyberpunk 2077.

Источник изображения: Twitter, QbitLeaks

В прикладных задачах и бенчмарках, а именно в Autodesk Arnold, Chaos V-Ray и Blender Cycles, предполагаемая GeForce RTX 4080 также не ударила в грязь лицом, обогнав GeForce RTX 3080 на 100-120 %.

Исходя из ряда «утечек», игровая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4080 обзаведётся графическим процессором с 9728 CUDA-ядрами «на борту», а также сможет похвастаться 16 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X, характеризующейся значением эффективной частоты, равным 23 ГГц, и шиной в 256 бит, а уровень TBP новинки остановится на отметке в 340 Вт.

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Стоит отметить, что к данной информации, пополнившей список слухов, нужно отнестись с известной долей скептицизма, тем более, что официальный анонс графических адаптеров GeForce RTX 40 должен состояться уже через несколько недель.

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#nvidia #geforce rtx 4080
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Попробуй на 3770 в project zomboid(город Луисвилль) поставить максимальное количество зомби и включить сирену, я уверен fps упадет до 0, а потом сделай так же на 12400, обязательно напиши что вышло.
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Возможно 😁
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