Мастера фотошопа не сидят без дела.

3080 Gigabyte Gaming за 70 с началом

3080 Gigabyte Gaming за 70 с началом

На фоне опубликованной вчера фотографии предполагаемого видеоадаптера NVIDIA GeForce RTX 4080 один из энтузиастов, освоивший основы использования графического редактора, решил подшутить над компьютерными ресурсами, разослав ряду из них изображение, на котором якобы красуется ещё одна модель RTX 4080, и некоторые из сайтов даже «клюнули», однако «зоркий глаз» специалистов сумел отделить «зёрна от плевел», распознав в нём подделку.

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Впрочем, изучив опубликованное изображение, на котором якобы представлена видеокарта COLORFUL iGame GeForce RTX 4080 Ultra OC, даже неопытный энтузиаст сможет увидеть не слишком умелые приёмы «фотошопа», явно указывающие на факт подлога.

Поддельное изображение COLORFUL iGame GeForce RTX 4080 Ultra OC

Как сообщает редактор сайта Wccftech Хасан Муджтаба (Hassan Mujtaba), взглянув на пришедшее на e-mail изображение, он сразу выявил подделку, отметив, что на представленном рендере красуется вовсе не GeForce RTX 4080, а iGame GeForce RTX 3080 Ultra от COLORFUL.

Источник изображений: Twitter, Hassan Mujtaba

Стоит напомнить, что, согласно имеющимся данным, «сердцем» игрового графического адаптера NVIDIA GeForce RTX 4080, снабжённого 16 Гбайт памяти GDDR6X и 256-битной шиной, а также характеризующегося значением TBP в 340 Вт, станет чип AD103-300-A1, оснащённый 9728 FP32-ядрами.

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Ожидается, что больше информации из официальных источников станет доступно уже через несколько недель.